До конца мая в Украине представят новую систему выплат для военных 20.05.2026, 1:52

Сырский раскрыл детали.

В Украине до конца мая планируют обнародовать и утвердить новую систему денежного обеспечения для военных с дополнительными доплатами для бойцов на передовой. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в интервью «Мілітарному2, которое опубликовано в YouTube 19 мая.

По его словам, минимальный уровень выплат для военнослужащих составит 30 тыс. грн.

Отдельные дополнительные выплаты планируется ввести для военных, которые непосредственно участвуют в активных боевых действиях и служат на самых дефицитных направлениях.

«В первую очередь это военные механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад, а также морской пехоты. То есть тех должностей, которых больше всего не хватает на поле боя», – пояснил главнокомандующий.

Он указал, что параметры новой системы денежного обеспечения будут зависеть от потребностей армии, ситуации на фронте и темпов мобилизации.

«Это должно создать дополнительный стимул. Все цифры будут определяться Генеральным штабом. И это, опять же, связано с уровнем мобилизации и ситуацией на поле боя», – отметил Сырский.

По его словам, соответствующие изменения должны быть обнародованы и утверждены до конца мая, после чего начнется процесс внедрения новой системы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com