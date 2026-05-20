До конца мая в Украине представят новую систему выплат для военных
- 20.05.2026, 1:52
Сырский раскрыл детали.
В Украине до конца мая планируют обнародовать и утвердить новую систему денежного обеспечения для военных с дополнительными доплатами для бойцов на передовой. Об этом главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил в интервью «Мілітарному2, которое опубликовано в YouTube 19 мая.
По его словам, минимальный уровень выплат для военнослужащих составит 30 тыс. грн.
Отдельные дополнительные выплаты планируется ввести для военных, которые непосредственно участвуют в активных боевых действиях и служат на самых дефицитных направлениях.
«В первую очередь это военные механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад, а также морской пехоты. То есть тех должностей, которых больше всего не хватает на поле боя», – пояснил главнокомандующий.
Он указал, что параметры новой системы денежного обеспечения будут зависеть от потребностей армии, ситуации на фронте и темпов мобилизации.
«Это должно создать дополнительный стимул. Все цифры будут определяться Генеральным штабом. И это, опять же, связано с уровнем мобилизации и ситуацией на поле боя», – отметил Сырский.
По его словам, соответствующие изменения должны быть обнародованы и утверждены до конца мая, после чего начнется процесс внедрения новой системы.