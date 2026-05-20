Вэнс: Трамп сделал для выживания Украины больше, чем все президенты
- 20.05.2026, 6:06
Вице-президент вспомнил о поставках Украине во время первого президентского срока Трампа.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс расхвалил американского лидера Дональда Трампа за его роль в «выживании» Украины.
Об этом Вэнс заявил во время общения с журналистами.
Один из журналистов спросил у Вэнса, почему США решили «вознаградить» российского диктатора Владимира Путина тем, что они отказались развертывать в Польше около 4 тысяч своих солдат.
«Откровенно говоря, не было президента, который сделал бы больше для того, чтобы Украина пережила вторжение России, чем Дональд Трамп», - сказал Вэнс.
Также он упомянул заявление американского президента о том, что Барак Обама «дал украинцам простыни», а Трамп «дал украинцам Javelin «.
«Именно эти Javelin обеспечили то, что Украина до сих пор сохраняет свой территориальный суверенитет», - считает вице-президент.
По его словам, внешняя политика Трампа состоит не в том, чтобы вознаграждать Путина или наказывать Польшу, а в том, чтобы продвинуть европейскую «независимость и суверенитет».