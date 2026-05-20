20 мая 2026, среда, 3:48
Вэнс: Трамп сделал для выживания Украины больше, чем все президенты

  • 20.05.2026, 6:06
Вэнс: Трамп сделал для выживания Украины больше, чем все президенты
Джей Ди Вэнс и Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein/Reuters

Вице-президент вспомнил о поставках Украине во время первого президентского срока Трампа.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс расхвалил американского лидера Дональда Трампа за его роль в «выживании» Украины.

Об этом Вэнс заявил во время общения с журналистами.

Один из журналистов спросил у Вэнса, почему США решили «вознаградить» российского диктатора Владимира Путина тем, что они отказались развертывать в Польше около 4 тысяч своих солдат.

«Откровенно говоря, не было президента, который сделал бы больше для того, чтобы Украина пережила вторжение России, чем Дональд Трамп», - сказал Вэнс.

Также он упомянул заявление американского президента о том, что Барак Обама «дал украинцам простыни», а Трамп «дал украинцам Javelin «.

«Именно эти Javelin обеспечили то, что Украина до сих пор сохраняет свой территориальный суверенитет», - считает вице-президент.

По его словам, внешняя политика Трампа состоит не в том, чтобы вознаграждать Путина или наказывать Польшу, а в том, чтобы продвинуть европейскую «независимость и суверенитет».

Мнение

Украина сломала уравнение войны
Леонид Невзлин
Сериал «Огни Москвы»
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
