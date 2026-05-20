20 мая 2026, среда, 10:00
Дрон едва не попал в АЭС в Эмиратах

  20.05.2026, 8:27
Беспилотники летели с территории Ирана.

Объединенные Арабские Эмираты подверглись массированной атаке дронов-камикадзе, один из которых попал в объект на территории атомной электростанции. Международные эксперты предостерегают, что подобные инциденты могут спровоцировать масштабную ядерную катастрофу во всем регионе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В течение последних 48 часов с территории Ирака было запущено шесть беспилотников, утверждается в материале. Целью стала атомная электростанция Барака - первая коммерческая АЭС в арабском мире.

Военные ОАЭ отбили нападение и уничтожили почти все БпЛА. Однако один дрон смог прорваться сквозь щит ПВО и упал возле важного объекта на территории АЭС.

По данным Министерства обороны Эмиратов, беспилотник попал в генератор. Это произошло за пределами внутреннего периметра завода и критические узлы не пострадали.

Чиновники Эмиратов назвали произошедшее «террористической атакой» и отметили, что страна оставляет за собой право на ответ.

Последствия и реакция регуляторов

Сама АЭС не получила повреждений и радиационный фон в норме - выбросов не зафиксировано. Федеральное управление ядерного регулирования ОАЭ оперативно проверило все системы. Сейчас объект находится под усиленной охраной.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что последствия подобных атак могут привести к катастрофе.

По его словам, прямое попадание ракеты или дрона приведет к «очень высокому выбросу радиоактивности». В то же время повреждение линий питания грозит остановкой систем охлаждения, что может спровоцировать плавление активных зон реакторов.

