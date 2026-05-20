Нанесен удар по одному из крупнейших НПЗ России 4 20.05.2026, 8:13

В городе Кстово прогремели взрывы и вспыхнул пожар.

Утром 20 мая в Кстово Нижегородской области РФ прозвучали взрывы. После них россияне увидели дым, сообщает OBOZ.UA.

Местные жители утверждают, что атакован местный нефтеперерабатывающий завод, аналитики же заявили о поражении важной установки для переработки нефти. Об атаке пишет Telegram-канал Exilenova+.

Что известно

В Exilenova+ опубликовали кадры из Кстово. На них виден поднимающийся на горизонте дым: его россияне наблюдают после утренних взрывов.

«Кстово, Нижегородская область, местные сообщают о атаке на НПЗ», – отметили в Exilenova+.

Впоследствии в канале констатировали: «есть контакт на земле», показав кадры, свидетельствующие о пожаре на месте попадания

«Горит НПЗ», – констатировали в Exilenova+ в 07:01.

Впоследствии в OSINT-сообществе world.militares рассказали также о первых установленных последствиях атаки.

«Сообщается, что украинские войска атаковали Кстовский нефтеперерабатывающий завод в Нижегородской области. На фотографиях, которыми поделились жители, виден пожар; согласно возможной геолокации, горит АВТ-6 (установка атмосферной перегонки нефти)», – отметили там.

НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Российской Федерации. Он способен перерабатывать до 17 млн тонн нефти в год. Это делает его четвертым по объемам переработки во всей России и вторым – среди НПЗ, принадлежащих «Лукойлу».

Предприятие обеспечивало около 10–11% всего производства автомобильного бензина в России. Также НПЗ покрывал около 30% потребностей Москвы и Московской области в топливе.

Но главное – завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее для обеспечения нужд российских оккупационных войск. И именно поэтому начала полномасштабного вторжения РФ в Украину объект стал стратегической целью – из-за его критической роли в экономике и снабжении армии.

Прилетало на НПЗ в Кстово далеко не единожды. Некоторые удары были достаточно успешными. К примеру, вследствие атаки 16 октября 2025 года там была поражена установка Л-24/300. Она осуществляет гидроочистку 24 тонн сырья в час, соответственно – до 300 тысяч тонн в год.

А после удара 5 апреля этого года завод приостанавливал работу минимум до конца месяца.

В последний раз до сегодняшнего дня НПЗ в Кстово был атакован 8 мая, тогда на территории предприятия фиксировался пожар.

