20 мая 2026, среда, 9:59
Трамп: Империя дронов будет защищать Белый дом

  20.05.2026, 7:37
Белый дом готовится к масштабной трансформации и превращению в оборонную крепость.

Усилиями президента США Дональда Трампа Белый дом готовится к масштабной трансформации и превращению в оборонную крепость. Лидер США анонсировал создание специального порта для беспилотников прямо на крыше исторического здания.

Об этом сообщает The Telegraph.

Трамп с гордостью показал журналистам строительную площадку бального зала, который уже начали пристраивать к Белому дому. Он назвал новый зал «чем-то невероятным», но роскошь здесь не главное. Сооружение, по словам президента, будет выполнять роль боевого щита.

«На крыше у нас будет самая большая империя дронов, которую вы когда-либо видели», - заявил Трамп.

Конечно, журналисты хотели знать больше, ведь их интересовали детали защиты. Трамп заинтриговал ответом и сказал, что самые важные объекты скрыты от глаз.

«Нижняя часть бального зала гораздо сложнее, чем верхняя», - пояснил он.

По словам Трампа, под зданием расположены сверхважные помещения, о которых он не может сказать. Президент подчеркнул важность скрытой инфраструктуры:

«Вы не видите этажей, которые находятся здесь, внизу. А там есть очень, очень важные комнаты, очень, самые важные. Это была единственная возможность для военных что-то сделать».

Однако Трамп отдельно остановился на характеристиках объекта:

«Крыша, защищенная от дронов, опять же, все герметично, и все это, что вы видите, полностью герметично, и мы используем его как порт для дронов, вы можете иметь там неограниченное количество дронов, и дроны - это то, что сейчас происходит».

