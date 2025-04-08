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Андрей Санников: Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил

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  • 8.04.2025, 17:58
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Андрей Санников: Залужный может стать во главе европейских вооруженных сил
Валерий Залужный

Нужны нестандартные решения в сфере безопасности.

Белорусский политик, лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников заявил, что генерал Валерий Залужный может помочь в создании боеспособных европейских вооруженных сил.

«Курс новой администрации США на сворачивание своей поддержки независимости и территориальной целостности Украины создает для Европы новые серьезные вызовы, которые требуют срочных и системных ответов.

Сегодня нужны новые идеи и нестандартные решения. Например, Евросоюз мог бы попросить руководство Украины откомандировать генерала, главнокомандующего вооруженными силами Украины до февраля 2024 года Валерия Залужного для помощи в создании боеспособных европейских вооруженных сил. Вряд ли в мире сегодня есть более опытный и знающий военачальник с огромным боевым опытом. В этих вооруженных силах Европы могло бы появиться белорусское воинское подразделения, состоящее из белорусов, ставших гражданами европейских стран.

Для Европы, европейской безопасности, для Украины свободная Беларусь является ключевым геополитическим фактором», - написал Андрей Санников в Facebook.

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