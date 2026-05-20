Самый дешевый седан Mercedes показали вживую 20.05.2026, 10:23

Модель «выросла» до 4,7 м в длину.

Долгожданная модель Mercedes CLA 3 поколения дебютировала как самый дешевый седан немецкой компании. Теперь у этой машины очень широкая линейка модификаций. Автомобиль показали вживую.

Новый Mercedes CLA 2026 года постепенно осваивает разные рынки. После премьеры седан показали на канале Autogefühl. Модель Mercedes-Benz CLA со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе «мягкой» гибридной системы. Есть три уровня форсировки на 156, 184 и 211 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 2026 года – чуть менее 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.

