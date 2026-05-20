закрыть
20 мая 2026, среда, 12:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самый дешевый седан Mercedes показали вживую

  • 20.05.2026, 10:23
  • 1,504
Самый дешевый седан Mercedes показали вживую

Модель «выросла» до 4,7 м в длину.

Долгожданная модель Mercedes CLA 3 поколения дебютировала как самый дешевый седан немецкой компании. Теперь у этой машины очень широкая линейка модификаций. Автомобиль показали вживую.

Новый Mercedes CLA 2026 года постепенно осваивает разные рынки. После премьеры седан показали на канале Autogefühl. Модель Mercedes-Benz CLA со сменой поколения выросла до 4,7 м в длину.

Новый Mercedes-Benz CLA 3 поколения получил 1,5-литровый бензиновый двигатель в составе «мягкой» гибридной системы. Есть три уровня форсировки на 156, 184 и 211 сил.

Благодаря использованию современной модульной архитектуры Mercedes Modular Architecture (MMA), новый CLA впервые получил полностью электрическую силовую установку. Предложили два варианта – мощностью 268 и 349 л.с. С батарейным блоком емкостью 85 кВтч запас хода заявлен на уровне 792 км.

Цена Mercedes CLA 2026 года – чуть менее 44 000 евро. Автомобиль стартует с 55 000 евро в электрической модификации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима
Украинские атаки разрушают главный миф путинского режима Петр Олещук
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран