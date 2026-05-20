У Соловьева призвали россиян готовиться к массовым налетам украинских дронов 8 20.05.2026, 10:05

Владимир Соловьев

ПВО России не справляется.

Российская ПВО не способна справиться с налетами украинских БпЛА, которые с каждым разом становятся все более массовыми. Россиянам стоит готовиться к новым ударам. Об этом заявили Z-военкоры Илья Туманов (Fighterbomber) и Александр Арутюнов («Разведос») в эфире «Соловьев LIVE», передает Dialog.UA.

«Мы или воюем по-нормальному, как оно должно быть, либо мы будем в проигрышной ситуации», — сказал Fighterbomber.

«Разведос» ему возразил. Он заявил, что никакие удары по городам Украины сегодня уже не уберегут РФ от массовых ответных дроновых атак.

«Сразу скажу нашим зрителям дорогим, что никакие удары наши ни по какому городу Украины не гарантируют ненанесение ударов по нам. Пока количество ударных дронов будет превосходить возможности ПВО (а чем дальше, тем это будет проявляться сильнее), количество пролома ПВО будет больше. Количество этих ударов будет расти, расти, расти и расти», — сказал Арутюнов.

Он отметил, что Украина способна очень быстро и кратно наращивать производство беспилотников. А вот у РФ проблемы с наращиванием производства средств ПВО — слишком дорогостоящий и сложный это процесс.

«Противник эти возможности будет использовать не только для системного выноса нефтяной промышленности, но и для системного закошмаривания населения», — заявил Z-военкор.

