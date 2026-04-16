Соболенко спросили о ее ответе на вопрос о поддержке Лукашенко и войне 61 16.04.2026, 10:19

13,010

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Первая ракетка мира заявила, что «россияне, украинцы и белорусы не хотели войны».

Первой ракетке мира, белорусской теннисистке Арине Соболенко напомнили о ситуации на «Ролан Гаррос»:, когда ее спросили о войне в Украине и поддержке режима Лукашенко.

— Я не согласна с тем, как люди тогда на меня набросились. Это был непростой момент. Очевидно, что никто не желал этой войны, ни одна сторона: ни россияне, ни белорусы, ни, конечно, украинцы.

И было так сложно, что я должна была что-то сказать. Мне надо было выразить свое мнение, но ведь я же не эксперт. Для чего мне в принципе об этом говорить? И мы видели, как другие игроки все это обсуждают и тыкают на нас, будто мы имеем ко всему какое-то отношение. Момент был очень напряженный, просто сумасшедший. Я была молодой — я и сейчас молодая, но когда все случилось четыре года назад, сколько мне было? 23 года? Что я знаю о политике? Почему вы меня спрашиваете?

«Я не понимаю, почему все эти журналисты задают вопросы спортсменам на эту тему, — ответила Арина Соболенко, пишет «Спорт Беларуси».

Во время турнира «Ролан Гаррос», который проводился в 2023 году, задали вопрос о войне и поддерживает ли она Лукашенко.

«Ну, это сложный вопрос. Я не поддерживаю войну, то есть не поддерживаю Лукашенко прямо сейчас», — сказала Соболенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com