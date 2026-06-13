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Лукашисты испугались 75-летней минчанки

  • 13.06.2026, 5:48
Лукашисты испугались 75-летней минчанки
Лилия Гринько

Пенсионерку осудили за «покушение на содействие экстремизму».

Лилия Гринько — обычная белорусская пенсионерка, которая увлекается ландшафтным дизайном и проводит время на природе. Недавно ее осудили в Минском городском суде, пишет NN.by.

Лилия Леонидовна родилась 13 мая 1951 года. После школы женщина училась во 2‑м медицинском училище, а затем, в 1970-м, окончила Минский колледж технологии и дизайна легкой промышленности. Позже, в 1983 году, она получила диплом механико-технологического факультета БНТУ (тогда — Политехнический институт). В последние годы женщина на пенсии.

Лилия Гринько живет тихой жизнью. Много времени уделяет даче, увлекается ландшафтным дизайном и любит ходить в лес за грибами и на прогулки. В ее профиле в «Одноклассниках» можно найти подписки на тематические сообщества для дачников, а также страницы с жизненными афоризмами и цитатами.

Спокойную жизнь на пенсии нарушило уголовное преследование. Минский городской суд вынес 75‑летней женщине обвинительный приговор по ч. 1 ст. 14, а также частям 1 и 2 статьи 361‑4 Уголовного кодекса. Ее обвинили в покушении на «содействие экстремистской деятельности».

Лилии Гринько приговорили к домашней химии. Обстоятельства дела неизвестны.

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