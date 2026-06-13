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Россия ужесточает правила въезда для европейских дипломатов

  • 13.06.2026, 3:29
Россия ужесточает правила въезда для европейских дипломатов

Им придется заранее сообщать МИД РФ о каждой поездке.

С 15 июня для иностранных дипломатов из стран Евросоюза, ряда государств Шенгенской зоны и сотрудников представительства ЕС в Москве вводится новый порядок пересечения российской границы, сообщает The Moscow Times. Об этом заявил департамент государственного протокола МИД РФ. Речь идет об уведомительном режиме, который распространяется на аккредитованных в России дипломатов, консульских работников, административно-технический персонал, а также их совершеннолетних родственников.

Согласно новым правилам, перед каждой поездкой им необходимо направлять в МИД уведомление в форме дипломатической ноты. В документе требуется указать личные данные, маршрут, цель поездки, даты въезда и выезда, а также сведения о транспорте. Электронная копия ноты одновременно отправляется по электронной почте, а бумажный экземпляр необходимо иметь при себе — при пересечении границы его могут потребовать для проверки.

Исключение предусмотрено только для прямых авиарейсов между Россией и страной гражданства дипломата, если маршрут не включает пересадок на территории Евросоюза. Во всех остальных случаях уведомление обязательно как при въезде в Россию, так и при выезде из страны.

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