Эстония хочет перекрыть РФ поставки сырья для алюминия 13.06.2026, 4:33

Российская оборонная промышленность зависит от глинозема.

Эстония предложила Евросоюзу ввести запрет на ввоз в РФ глинозема – сырья для производства алюминия.

Об этом в Х написал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Он отметил, что российская оборонная промышленность зависит от алюминия, а алюминий зависит от глинозема.

«Эстония предложила ввести в ЕС запрет на экспорт глинозема в Россию. Если мы действительно намерены повысить цену агрессии, мы должны устранить эту лазейку», – написал Тсахкна.

Он также отметил, что основным источником финансирования российской военной машины по-прежнему остается экспорт энергоносителей.

«Самой эффективной мерой для перекрытия этого денежного потока является введение полного запрета на предоставление морских услуг для российского энергетического экспорта. Хотя пока по этому вопросу еще нет консенсуса среди стран G7, это должно оставаться стратегической целью Европейского Союза», – отметил эстонский министр.

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