Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина

7.06.2024, 10:20

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Наталья Радина

Жесткая правда от главного редактора «Хартии’97».

Не могу больше молча наблюдать за происходящим, поэтому решила высказаться. Да, резко. Да, многим не понравится. В иллюзиях всегда жить легче. Но, может, быть пора наконец открыть глаза или хотя бы немного задуматься?

Ничего более бессмысленного и жалкого, чем так называемые выборы в «координационный совет», я за 25 лет работы независимым журналистом, пожалуй, не видела. Такая бесстыжая профанация произошла впервые. 6700 голосовавших за участников этого фарса из почти 7 миллионов белорусских избирателей, из которых не менее 500 тысяч находятся за рубежом, величина на грани погрешности.

Белорусы попросту проигнорировали это бездарное театральное действо, этот парад чужих честолюбий и желания поиграть в «политику», сидя в безопасной эмиграции.

Хотя, должна отметить, что в так называемых выборах в КС приняли участие и приличные, но наивные люди, однако почему-то в большинстве своем они туда не прошли. Их использовали, как ширму. Надеюсь, сейчас они это понимают.

За последние четыре года провальной деятельности офиса Тихановской и его структур, стало ясно, что эти люди не хотят ни работать, ни побеждать. Их цель — имитировать бурную деятельность, надувать щеки и «мыльные пузыри» в виде нереализуемых проектов вроде переговоров с властью или «паспортов новой Беларуси», заниматься политическим туризмом и плодить бюрократию, прикрываясь якобы народной поддержкой.

Но оказалось, что никакой поддержки нет. Белорусы отказали им в легитимности и не стали участвовать в очередном балагане.

Жизнь этих персонажей проходит в параллельной реальности: с как бы «лидеркой», как бы «кабинетом», как бы «радой». Им не интересны реальные люди с их реальными проблемами. Они строят «вертикаль», ни чем не отличаясь от Лукашенко. Бывшие лукашенковские чиновники, силовики, пропагандисты и бизнесмены снова обзавелись «портфелями». Неважно, что они пустые и бесполезные.

Главное, с важным видом ездить на машинах с личным водителем и охраной, как это делают Тихановская и Латушко. Или пускать пыль в глаза западным политикам, как Ковалевский и Астапенко, до этого делавшие это в лукашенковском МИДе. Или подставлять людей опасным и уязвимым планом «Перамога», как это делает подполковник ГУБОПиК Азаров. Или имитировать активность, но так и не создать в Украине ни одного реального белорусского подразделения, как подполковник Сахащик.

Главное, казаться важным, быть при костюме и галстуке, плодить тонны никому не нужных бумаг и пустых инициатив, бесконечно светить лицом в медиа и соцсетях и проводить бесчисленное число никому не нужных конференций, форумов и конгрессов с одними и теми же опостылевшими участниками, просаживая деньги, которые могли бы пойти на реальные дела.

Как этот недешевый затянувшийся цирк помогает белорусам внутри страны? Как приближает нас к свободе? Как помогает белорусским беженцам? Давайте будем честны: никак.

Где результаты их вояжей по миру? Где санкции за фактическое убийство людей в тюрьмах? Как можно с тем уровнем встреч, которые есть у Тихановской, не добиться жестких мер против режима, который сегодня совершает преступления против человечности?

Меня тошнит от их пафосных и фальшивых речей, в которых нет ни души, ни боли за людей. Я знала много лидеров оппозиции и кандидатов в президенты Беларуси, и в большинстве своем это были люди демократических взглядов, которые тепло общались с белорусами; жили скромно; рискуя собой, ходили на акции протеста; пытались не возглавить, а объединить общество. Такими были Геннадий Карпенко, Виктор Гончар, Юрий Захаренко, Станислав Шушкевич, Виктор Ивашкевич, Андрей Санников, Юрий Ходыко, Зенон Позняк, Александр Милинкевич, Владимир Некляев и другие.

Эти же в кортежах и под охраной – никак не похожи на борцов за свободу.

Очевидно, что в Беларуси ситуация становится только хуже, число политзаключеннных не поддается счету, тысячи человек сегодня ежедневно подвергаются пыткам.

Люди умирают в тюрьмах, и чем больше проходит времени, тем больше узников совести может умереть.

Настоящие лидеры новой Беларуси сегодня находятся в тюрьмах. Они — будущие президенты, министры, мэры, депутаты парламента. Они это заслужили своими страданиями, и никто сегодня не имеет морального права делить между собой какие-либо будущие должности.

Тот же Латушко, к примеру, в интервью «Радыё Свабода» уже объявил, что «западные дипломаты видят его будущим президентом Беларуси». Во-первых, хочется ему сказать, выбирать президента страны будут белорусы, а не некие западные дипломаты. Во-вторых, считаю, что такие, как Латушко, могут не пройти люстрацию в новой демократической Беларуси за обслуживание кровавого режима на протяжении десятилетий.

Эмиграции, на мой взгляд, сегодня нужно сосредоточиться на реальной работе: помощи и поддержке семей политзаключенных и беженцев, информационной работе и контрпропаганде, развитии национальной самоидентификации белорусов, поддержке добровольцев и ветеранов войны в Украине, лоббировании серьезных и ощутимых санкций против режима Лукашенко за нарушение прав человека. Это то, что нужно и то, что мы можем делать сегодня, если хотим действительно помочь своей стране.

Уверена, шанс на свободу у нас есть. Эта война разрушает два преступных режима — путинский и лукашенковский. Главное, не терять веры и действовать.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org

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