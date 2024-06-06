Дмитрий Бондаренко: Лукашенко доигрался 13 6.06.2024, 9:40

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СИСТЕМА AWACS

Против белорусского режима работают все западные разведки.

Кто участвовал в новом заговоре против Путина? Почему Лукашенко стоит бояться учений НАТО? Как белорусы дали «оплеуху» бывшим чиновникам и силовикам? Прав ли Михаил Ходорковский, когда говорит о проигрыше Украины?

Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрием Бондаренко.

«Путин раскрыл заговор генералов из министерства обороны»

— Самые главные новости с фронтов войны в Украине — ряд западных стран отменил ограничения на удары по территории России своим оружием, а в ближайшее время Франция может отправить своих военных инструкторов в Украину. Запад начинает понимать, с кем имеет дело в лице Путина?

— Думаю, что Запад уже давно понимает, с кем он имеет дело, особенно после Бучи и Ирпеня, после преступлений против мирного населения, замеченных миром. Запад понимает, что он имеет дело с агрессивной страной, которая решила разрушить мировой порядок и не ограничивает себя никакими международными нормами.

Украина уже получила около 150 миллиардов долларов (как военной помощи, так экономической и гуманитарной) от различных стран. Ведущую роль в этом играют США, НАТО, Европейский союз, Австралия, Япония, Южная Корея, есть даже страны третьего мира. Мы видим системные действия со стороны демократических стран для помощи Украине. Сейчас они обретают все большую четкость и последовательность.

— В России прошли масштабные чистки и отставки в Минобороны и среди генералитета. После этого многие заговорили о том, что Путин готовится к затяжной войне. Как вы считаете, может ли Россия вести долгую войну или это блеф?

— Моя версия, что Путин раскрыл заговор, это не борьба с коррупцией. Генерала Попова, войска которого находились на основном участке удара украинского контрнаступления, можно назвать «российским Роммелем». Ведь он спас армию РФ от разгрома. Можно по-разному к нему относиться, но он профессионал, а отнюдь не главный коррупционер.

В первом заговоре принимали участие Пригожин, Суровикин и некоторые российские генералы, а сейчас это заговор заместителей министра обороны и ряда боевых генералов, ведь они понимают, что Путин уничтожает и российскую армию, и Россию как страну. РФ не выйдет победителем из этой войны.

Сейчас часто вспоминают пример ирано-иракской войны, которая длилась восемь лет. Но все забывают сказать, что демографическая ситуация в Иране и Ираке значительно отличается от того, что наблюдается в России. Многие люди, особенно наверху, понимают, что Путин уничтожает Российскую Федерацию. Да, они запуганы, да, они боятся, но военные, которые умеют логически мыслить, понимают, что Путин ведет Россию к катастрофе.

Дело вовсе не в коррупции. Что касается готовности вести длительную войну — Путин хотел бы вести ее до самой смерти. Ведь после Крыма он четко уловил умонастроения российского плебса, которому нечего будет есть, но он будет таращиться в телевизор и радоваться «новым территориям» (как будто у них старых мало). Путин понял, что только таким образом может выжить, ведь Россия при нем превратилась в третьеразрядную страну и в экономическом плане, и в демографическом, и в плане лидерства. Поэтому Путин будет стремиться к продолжению войны, что не исключает выгодного для него перемирия по той линии фронта, которая существует. Россияне хотели бы получить передышку, но для продолжения дальнейших агрессивных действий.

«Лукашенко доигрался»

— Более смелые шаги Запада влияют и на ситуацию в Беларуси. Так глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что у Украины есть право бить по российским военным целям в Беларуси. Западные СМИ писали, что если войска НАТО появятся в Украине, они могут находиться на границе с нашей страной. Лукашенко сам ни раз описывал сценарий, когда западные военные будут освобождать Беларусь. Есть ли чего бояться Лукашенко в этой ситуации?

— Недавно закончились крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО, которые продолжались на большой территории: от Черного моря до Балтийского. В них участвовало огромное количество войск. Эти учения были направлены и против режима Лукашенко. Участвовали и бывшие постсоветские страны, постсоциалистические страны, которые сегодня в НАТО. Были переброшены 20 тысяч британских военных. Это уникальное событие, ведь армия Великобритании насчитывает около 75 тысяч. Представьте, какая часть британских вооруженных сил была задействована в этих учениях. Маневры проходили на территории Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Румынии.

Лукашенко решил придать себе значимость и заявить, что у него есть ядерное оружие. Некоторые эксперты считают, что на территории Беларуси его нет. Однако это вызвало ответный интерес со стороны НАТО к белорусскому режиму. Можно сказать, что эти учения — ответ на бряцание оружием Путина и Лукашенко. Целый ряд польских политиков заявляет, что в их стране должно быть размещено ядерное оружие. Правда, на совсем других принципах. Сейчас начинаются крупнейшие со времен холодной войны военно-морские учения в Балтийском море. С участием морских пехотинцев, моряков, морских летчиков. Можно говорить, что эти учения направлены и против белорусского режима. Лукашенко в определенной степени доигрался, ведь если сравнить ту ситуацию, которая была в нулевых годах, десятых, Беларусь была членом международных военных соглашений, а сегодня против режима Лукашенко работают все разведки мира — как разведка стратегическая, специального назначения, войсковая (уже на уровне батальонов).

Сегодня белорусскую территорию мониторят в усиленном режиме со спутников, разведывательных беспилотников, воздушных шаров, с помощью самых современных радиоэлектронных средств, самолетов-разведчиков. Не забываем, что география Беларуси — тысяча километров границы со странами НАТО, тысяча — с Украиной, тысяча с Россией. В этом плане Лукашенко оказался под огромным увеличительным стеклом. Он шага не может сделать, все его движения фиксируются. А его заявления о ядерном оружии привели к тому, что основные объекты белорусских силовиков сегодня стали потенциальными целями стран НАТО. Даже на уровне баз внутренних войск, ОМОНа, ГУВД и, конечно, резиденций диктатора.

В свое время я видел результаты точечных ударов стран НАТО по объектам режима Милошевича в Сербии, которые привели к его концу. Лукашенко, конечно, в связке с Путиным, но долго это не будет продолжаться.

«Белорусы дали сочную оплеуху жуликам»

— Давайте поговорим о так называемых выборах в координационный совет. Проголосовало 6700 человек. Что бы не говорили организаторы этого голосования, это очень мало, даже если брать количество белорусов, которые выехали из страны. Почему эти «выборы» провалились?

— Белорусы показали свою психологическую адекватность и политическую зрелость. Ведь не секрет, что среди выдвигавшихся в новые «демократические начальники» непропорциональное количество пропагандистов, чиновников и силовиков лукашенковского режима, которые десятилетиями не только никакой роли не играли в белорусском Сопротивлении, но и активно строили диктатуру, а теперь или получили задание, или просто имеют наглость называться «демократическими лидерами». Сегодня все они получили сочную оплеуху. Белорусы отказали этим жуликам в доверии. Возможно, среди участников этих выборов были и порядочные люди, но, честно говоря, мне непонятно, что заставило их участвовать в этом цирке.

Естественно, это оплеуха и Тихановской, ее так называемого офису, ведь многие люди из этой структуры участвовали в этих дурыборах. Это оплеуха и тем западным экспертам, которые почему-то считали, что бывшие лукашисты — представители демократической Беларуси. Белорусские граждане и внутри страны, и за рубежом показали, что их на мякине не проведешь.

Мы увидели своеобразный бойкот. Ведь белорусы ранее бойкотировали бессмысленные мероприятия режима — местные «выборы», большинство «выборов» в «палатку». То же самое и здесь — игнор бессмысленного мероприятия. Могу сказать, что провалились и те СМИ, которые пытались раздуть тему так называемых выборов, придать им интерес (не знаю, по приказу или зову сердца). Потом многие журналисты псевдонезависимых СМИ признавались, что эти «выборы» были интересны лишь 1% аудитории.

Считаю, что это закономерный результат.

«Война разрушает экономику РФ, что в итоге приведет к ее поражению»

— Известный российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил о «фактическом проигрыше» Украины. Он считает, что если Запад продолжит оказывать Киеву помощь на том уровне, который есть сегодня, то к 2026 году россияне дойдут до Львова. Разделяете ли вы эту точку зрения?

— Хочу сказать, что Ходорковский однозначно выступает на стороне Украины. Я знаю, что он оказывает большую гуманитарную помощь украинцам, переживает за развитие ситуации. Его слова были произнесены в тот момент, когда было непонятно, пойдет ли помощь из США для Украины. Ходорковский говорил, что без американской помощи наступит вот такой результат.

Я не совсем согласен с его выкладками, где он говорит, что Путин тратит всего 5% ВВП на войну, а Россия чувствует себя прекрасно. Мне кажется, что $60 миллиардов американской помощи, плюс, наверное, 40 миллиардов от других стран (и это только за один год), — огромная помощь.

Мы видим, что россияне в панике и предприняли определенные действия, пока украинцы еще не получили мощное западное оружие. С другой стороны — Россия находится в наступлении. Чтобы компенсировать такую огромную помощь, россиянам нужно тратить в три раза больше средств — не менее 300 миллиардов. На создание новых видов оружия, на огромные зарплаты рядовым солдатам, на новую мобилизацию и так далее.

Плюс Россия много теряет из-за санкций. Мы знаем, что в 2023 году потери экспорта РФ составили 180 миллиардов долларов. России необходимо удерживать контроль над оккупированными территориями Украины, помогать режиму Лукашенко, не требуя возвращения кредитов. Плюс Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, помощь своим северокавказским дотационным регионам. Необходимо создавать новую группировку в Балтийском регионе, реагируя на вхождение в НАТО Швеции и Финляндии. Потеря высокодоходного европейского газового рынка требует огромных инфраструктурных капиталовложений, чтобы доставить газ в Китай.

Радостный переход на «военные рельсы» разрушает экономику России даже в ближайшей перспективе. Можно сказать, что России, чтобы оставаться на плаву в условиях такой интенсивной войны и новой геополитической ситуации, необходимо тратить где-то 400 миллиардов долларов в год дополнительно.

Все очень связано. Война разрушает экономику РФ, что в итоге приведет к ее военно-политическому поражению.

А то, что Михаил Борисович обозначает больши угрозы для Украины, если ослабнет помощь Запада, то это несомненно. Мы видим, что полгода без американской помощи Украина выстояла, но какой ценой это далось.

Думаю, что долговременную войну, о чем мы говорили в начале, Россия вести не сможет. Запад уже проснулся. Мы видим, что в США фактор украинской войны является крайне важным, особенно в преддверии выборов, не говоря уже про европейские страны. Как бы там ни было, в Америке существует консенсус ведущих республиканцев и демократов, чтобы противостоять путинской России. Демократический Запад долго раскачивается, но в решающих битвах всегда выигрывает.

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