В России арестован взбунтовавшийся генерал Попов 5 21.05.2024, 15:34

13,070

Иван Попов

Его обвинили в мошенничестве.

В России бывший командующий 58-армией генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве. Возможно, дело связано с его выступлением против экс-главы Минобороны Сергея Шойгу

Силовики заявили, что Попов продал около двух тысяч тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений за Запорожском направлении (Попов руководил там обороной).

Попова отстранили от командования 58-й общевойсковой армией Южного военного округа ВС России в июле 2023 года. Военный объяснил, что был отстранен «за правду» — по его словам, ему нужно было «либо смалодушничать и сказать старшему начальству то, что они хотели услышать, либо назвать все своими именами и доложить о проблемах».

Тогда Попов заявил, что «Шойгу — предатель».