Заместителя Шойгу задержали по подозрению в получении взятки 3 23.04.2024, 21:37

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Тимур Иванов

Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

По подозрению в получении взятки задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Владимирович», — передает официальный telegram-канал СК «Следком».

Как сообщает The Moscow Times, Иванов стал замглавы Минобороны РФ в мае 2016 года. Ему грозит до 15 лет колонии.

Отмечается, что о коррупционных схемах Иванова стало известно в расследовании ФБК. Иванов построил себе дачи на Рублевке и в Твери на откатах военных подрядчиков, сообщали соратники Алексея Навального.

Счета Иванова на строительство его личных домов, оплачивают «Оборонспецстрой» и «Альбатрос», подрядчики Минобороны РФ, которые занимались оккупацией Мариуполя.

Иванов курировал вопросы, связанные с управлением имуществом и расквартированием войск, жилищное и медицинское обеспечение Вооружённых сил России. Отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Минобороны России и военную ипотеку.

Иванов — самый богатый силовик 2019 года по версии Forbes.