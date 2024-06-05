США разрешили Украине бить американскими ракетами ПВО по любой точке в России 2 5.06.2024, 13:48

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И сбивать российские самолеты.

Украина может сбивать российские военные самолеты над территорией России с помощью американских систем противовоздушной обороны (ПВО), заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«По этому поводу возникла определенная неразбериха. Никогда не было ограничений на сбивание украинцами вражеских самолетов, даже если эти самолеты не обязательно находились в украинском воздушном пространстве», — подчеркнул Кирби.

В то же время он признал, что США не могут в «ежедневном режиме» отслеживать применение Украиной американского оружия и потому не могут сказать, использовали ли ВСУ его уже для ударов по целям внутри России или нет.

До последнего времени американские чиновники регулярно повторяли, что передаваемое Киеву оружие может быть использовано исключительно в пределах суверенных границ Украины. Это ограничение действовало в том числе на системы ПВО, такие как американские Patriot.

Но в конце мая на фоне начавшегося наступления российских войск в Харьковской области США смягчили ограничение на применение своего оружия и разрешили ВСУ в рамках «контрбатарейной борьбы» бить ракетами с дальностью до 70–80 км по приграничным районам, откуда российские войска атакуют территорию Украины. Однако Вашингтон по-прежнему запрещает наносить удары ракетами ATACMS с дальностью полета до 300 км.