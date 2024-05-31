Глава МИД Литвы: Украина имеет право бить по российским военным целям в Беларуси 31.05.2024, 14:53

По словам дипломата, Украина имеет право переносить выбор целей.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ответил на вопрос, имеет ли Украина право бить по российским целям на территории Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Дипломат считает, что Украина имеет право на защиту:

«Я имею в виду, что Украина должна иметь возможность обороняться. Если Россия, опасаясь, что объекты могут быть атакованы на ее территории, может переместить их куда-то еще, то я думаю, что и выбор целей должен быть перенесен», — отметил Ландсбергис.

Отметим, что в Праге 31 мая проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО.

США, Германия, Франция и Великобритания ранее разрешили Украине бить по целям на территории России переданным оружием, однако только при защите Харькова. Ряд стран, среди которых Польша, Швеция, Литва, Латвия, Эстония и Нидерланды, выступают за ослабление ограничений на применение западного оружия ВСУ.