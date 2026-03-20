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Протеже Павла Латушко Анжелика Мельникова обнаружилась в Минске

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  • 20.03.2026, 17:44
  • 17,352
Протеже Павла Латушко Анжелика Мельникова обнаружилась в Минске
Анжеликa Мельниковa

Информацию о том, что она в Беларуси, подтвердил ее отец.

Спикер «координационного совета» Анжелика Мельникова, проживавшая в Польше и исчезнувшая около года назад со 150 тысячами евро, попала на фотографии снятые в зале фитнес-центра в Минске.

«Наша Ніва» под видом обычной заинтересованной особы решила дозвониться до мужа и родителей Анжелики и спросить у них об этих фото напрямую.

По номеру, который зарегистрирован на бывшего мужа Анжелики Андрея, нам неожиданно ответил женский голос, который обещал позвать Андрея к трубке, но после этого связь прервалась. На наши звонки отвечать перестали.

До матери Анжелики Оксаны пока дозвониться также не получилось, а вот с ее отцом диалог случился. Насчет снимков из тренажерного зала Артур Николаевич ничего не знает, но, по его словам, с дочерью все хорошо и она живет в Беларуси.

«Я знаю, что она в Беларуси. С какого времени? Ну, давненько. Ничего она не пропала. Насколько я сам знаю, жива и здорова. И дети, наверное, с ней. Хотя я внуков и ее лично давно видел живьем».

Артур Николаевич рассказал, что последний раз разговаривал с дочерью «зимой». Обычно она звонит ему сама.

«Она мне сказала: «Ты мне не звони, я сама буду». Ну и иногда звонит. Но там номер всегда скрыт, не определяется».

Напомним, спикерка Анжелика Мельникова пропала вместе с выделенными на работу «координационного совета» 150 тысячами евро 25 марта 2025 года. Затем журналисты-расследователи сообщили о ее контактах с агентами белорусской разведки и поездках на Кубу, Шри-Ланку и в ОАЭ. «Наша Нiва» называла Анжелику Мельникову «человеком Павла Латушко во главе «координационного совета».

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