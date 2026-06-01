1 июня 2026, понедельник, 13:17
Politico: Чего на самом деле хотят Си и Путин

  • 1.06.2026, 12:55
Фото: Maxim Shemetov/Reuters

Соперничество США, Китая и России будет определять мировую повестку.

Председатель КНР Си Цзиньпин и Путин провели в Пекине двухдневный саммит, по итогам которого выступили с совместным заявлением о необходимости формирования нового мирового порядка. Они раскритиковали существующую систему международных отношений и предупредили о возвращении мира к «закону джунглей», пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

В документе Москва и Пекин выступили за многополярное устройство мира и пообещали противодействовать проявлениям одностороннего давления и гегемонии. По мнению ряда западных аналитиков, подобные формулировки фактически означают стремление ослабить влияние США и созданную ими систему союзов.

Эксперт по международной стратегии Хэл Брэндс считает, что встреча Си и Путина оказалась значительно более содержательной, чем недавний саммит китайского лидера с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, именно российско-китайское партнерство остается для Пекина ключевым стратегическим направлением.

Аналитики отмечают, что Китай и Россия продвигают модель мира, в которой Соединенные Штаты больше не играют роль главной глобальной силы. Речь идет о системе, где американские альянсы теряют центральное значение, а авторитарные государства получают больше свободы действий без давления по вопросам демократии и прав человека.

При этом Пекин не стремится к немедленной конфронтации с Вашингтоном. По оценкам экспертов, китайское руководство заинтересовано в сохранении относительно стабильных экономических отношений с США, пока страна укрепляет собственную экономику и готовится к усилению глобального соперничества.

Наблюдатели также обращают внимание на растущую дипломатическую активность Китая. За последний год Пекин принимал лидеров России, США, Великобритании и ряда европейских стран, укрепляя свой статус одного из ключевых центров мировой политики.

По мнению экспертов, соперничество между американским и китайско-российским видением будущего мирового порядка будет определять международную повестку в ближайшие годы.

