«Он уже давно посмешище»

  • 1.06.2026, 13:18
Александр Солодухо

Белорусы высмеяли певца Солодухо.

Певец Александр Солодухо снялся в рекламе букмекерской конторы «Макслайн». Ролик создан с помощью искусственного интеллекта. В нем певец «вылетает» с экрана телевизора и ударяется о стену. После чего попадает он в очень странную компанию.

Белорусы в соцсетях массово высмеяли новый образ артиста и его стремление зарабатывать деньги любым способом. Ниже — некоторые комментарии под постом в аккаунте Charter97.org в TikTok:

— Зарабатывает как может.

— Очень неприятный.

— Вызывает отвращение.

— Он никогда не был не посмешищем.

— Ужас.

— А куда ему ещё деваться со своим талантом?

— Совсем с ума сошел.

— Как говорится, деньги не пахнут.

— Для него главное деньги.

— Не уважаю Солодуху с 2020 года.

— Где платят, там и снимается.

— Он уже давно посмешище.

— Смех. Нет слов.

