Минчанка переводила сыну по три рубля алиментов 15.07.2026, 11:10

Ее сын живет с отцом.

В прокуратуре Ленинского района рассказали о приговоре суда, который вынесли 47-летней жительнице Минска. Так, ближайшие 13 месяцев женщина проведёт в колонии за уклонение от уплаты алиментов. По данным силовиков, в отдельные месяцы она переводила на содержание сына 1,87 или 2,83 рубля, а иногда и не платила вовсе.

Сын минчанки живёт с отцом. Женщину лишили родительских прав, и с января 2014 года она должна была выплачивать бывшему супругу алименты на содержание ребенка, сообщают «Минск-Новости».

Однако деньги поступали нерегулярно. За уклонение от уплаты алиментов женщину уже несколько раз привлекали к уголовной ответственности. С сыном она практически не общалась.

В отношении женщины возбудили очередное уголовное дело. В суде она полностью признала вину и раскаялась.

Ранее её четыре раза привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

В итоге суд признал минчанку виновной по ч. 3 ст. 174 УК РБ – уклонение родителей от содержания детей. С учётом предыдущего приговора ей назначили окончательное наказание в виде 1 года и 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, белоруска должна пройти принудительное лечение от алкоголизма.

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