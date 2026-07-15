Стал известен приговор экс-помощнику Лукашенко Игорю Брыло 3 15.07.2026, 17:43

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Игорь Брыло

Фото: sb.by

Брыло арестовали в 2023-ем году по «делу молочников».

Стали известны приговоры по знаменитому «делу молочников», которое началось в ноябре 2023 года с ареста на тот момент помощника Лукашенко по Витебской области Игоря Брыло.

Тогда задержали также почти все семейство руководителя «Бабушкиной крынки» Геннадия Скитова, включая его самого, а также менеджмент холдинга, пишет «Наша нива».

В чем обвиняли фигурантов дела? Скитовы при содействии Брыло якобы развернули на государственной «Бабушкиной крынке» систему, при которой искусственно создавалась затоваренность складов, что позволяло для их разгрузки отпускать продукцию по более низкой цене. Потом это в реальности хорошее молоко и другая продукция по демпинговым ценам отгружалась на фирмы-посредники, которые продавали товар в России по реальной цене. А разница, соответственно, делилась между участниками схемы.

Брыло активно сотрудничал со следствием, а Скитов отказался давать показания. В связи с этим процесс расследования сильно затянулся.

Суд начался только в сентябре 2025 года и закончился три месяца назад.

Как стало известно журналистам, Игорь Брыло получил 12 лет лишения свободы — столько и просил прокурор. Геннадию Скитову повезло меньше — ему дали 15 лет лишения свободы.

Но мало кто из топ-чиновников полностью отсиживает свой срок. В лукашенковской системе распространена практика освобождать их досрочно и отправлять руководить хозяйствами.

Кроме центральных фигурантов, под суд попали также:

— Виктор Скитов, сын Геннадия Скитова, директор филиала «Минский» «Бабушкиной крынки».

— Артем Зубель, первый заместитель директора «Бабушкиной крынки», сын бывшего заместителя начальника щучинской милиции.

— Галина Титенкова, заместитель директора «Бабушкиной крынки», впоследствии возглавившая хозяйство «Новая Друть» в Белыничском районе.

— Алексей Драница, начальник отдела внешнеэкономической деятельности «Бабушкиной крынки».

— Денис Линник, директор филиала «Осиповичский» «Бабушкиной крынки», бывший начальник Борисовского РУВД.

— Сергей Петражицкий, директор «Витебскмясомолпрома».

— Владимир Сируть, «главный друг» Геннадия Скитова, руководитель ряда аффилированных компаний.

— Сергей Качанов, директор витебского концерна «Мясо-молочные продукты»

— «Николаевич М. В». — полный тезка Михаила Валентиновича Николаевича, бывшего заместителя председателя правления «Технобанка» и заместителя директора солигорского футбольного «Шахтера».

— Владимир Лисицын, основатель «БелАгроГен Беларусь».

Еще о пяти людях точно неизвестно, чем они занимались на свободе: А. Черняк, А. Ященко, Г. Киракосян, А. Собольков, А. Панков.

Фигуранты проходили по 12 статьям уголовного кодекса.

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