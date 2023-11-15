«Дело молочников» в Беларуси: в КГБ озвучили новые детали 14 15.11.2023, 8:45

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Фото: mogilevnews.by

Всплыл якобы «авторитет из 90-х».

Доходы участников коррупционной схемы в молочной отрасли составляли не менее 10 млн долларов в год, а один из них позиционировал себя «авторитетом из 90-х», сообщили БелТА в КГБ. Ведомство поделилось новыми деталями «дела молочников», о котором ранее рассказал Лукашенко.

В КГБ заявили, что схема была связана с поставкой продукции по заниженным ценам, коррупционными проявлениями, уклонением от уплаты налогов и выводом денег за рубеж. Суть ее в том, что молочка с белорусских предприятий продавалась с минимальной наценкой или даже ниже себестоимости фирмам-«прокладкам» в России, а те поставляли продукцию на рынок по рыночной цене. Доход оставляли себе должностные лица предприятий и представители коммерческих структур, часть денег шла на взятки.

«В январе 2020 года органы госбезопасности получили первичные оперативные данные о наличии коррупционной схемы приобретения столичной ООО «ТПК ПродИнвест» ликвидной продукции молокоперерабатывающих предприятий по заниженным ценам для последующей реализации в России. В поле зрения попали сомнительные схемы реализации продукции ОАО «Бабушкина крынка», которые были организованы назначенным в сентябре 2019 года на должность директора Скитовым», — сообщили в ведомстве.

Там рассказали, что после назначения на должность Скитов первым делом потребовал установить видеокамеры в рабочем кабинете и приемной и запретил представителям госорганов посещать предприятие без его ведома, а сотрудники должны были общаться с ним исключительно через мессенджеры.

«Перед коллективом он позиционировал себя «авторитетом из 90-х», — добавили в КГБ.

Заняв пост директора холдинга, Скитов «сформировал свою команду менеджеров из числа родственников и бывших подчиненных, новую сбытовую политику, а также полностью замкнул финансовые потоки на себя».

«Значительная часть высоколиквидной молочной продукции «Бабушкиной крынки» (около 50% сыров и масла) стали реализовываться через близкую связь Скитова с [Владимиром] Сирутем — руководителем ряда аффилированных компаний», — говорится в сообщении.

Как удалось установить, Скитов создал для Сирутя преференциальные условия отгрузок готовой продукции, и со временем тот буквально монополизировал экспортные потоки «Бабушкиной крынки». Без согласования с ним другие представители бизнеса не могли получить ликвидный товар на молочном предприятии.

Кроме того, по версии КГБ, Скитов намеренно накапливал складские запасы — под предлогом необходимости их продажи он добивался для своего предприятия снижения индикативной цены. Это позволяло обеспечить Сирутю максимально возможную прибыль от перепродажи продукции в Россию.

«Помимо взяток за предоставленные преференции Сируть оплачивал досуг Скитова. Известно о том, что они регулярно бывали на совместных увеселительных мероприятиях, торжествах и командировках в России», — рассказали в КГБ.

Геннадий Скитов

В поле зрения силовиков попали восемь коммерческих групп, которые установили контроль над экспортом продукции ряда отечественных молокоперерабатывающих предприятий на выгодных для себя условиях.

Как отметили в КГБ, у владельцев белорусских фирм были подконтрольные субъекты хозяйствования в России — это позволяло им продавать молочную продукцию с минимальной наценкой, после чего реализовывать товар потребителям по более высокой цене. Тем самым снижалась налогооблагаемая база.

Доходы всех участников схемы с учетом разницы цен в Беларуси и России составляли не менее 10 млн долларов в год, подытожили в КГБ. Часть этих денег передавалась должностным лицам в качестве откатов.

Гендиректора ОАО «Бабушкина крынка» Геннадия Скитова задержали совместно с сообщниками с поличным при получении взятки в особо крупном размере. Одновременно были задержаны и представители коммерческих структур, причастные к схеме, рассказал заместитель начальника Следственного управления КГБ Константин Бычек.

— В настоящее время Комитет государственной безопасности проводит мероприятия по выявлению всех участников коррупционной схемы, привлечению виновных к установленной законом ответственности, а также возмещению причиненного государству вреда. Кроме того, проводятся мероприятия по наведению порядка на всех белорусских предприятиях молочной отрасли. По данному факту КГБ расследует ряд уголовных дел, фигурантами которых являются 26 человек. 15 из них содержатся под стражей, — заявил Бычек.

Все задержанные — в СИЗО КГБ, в их домах прошли обыски.

В эфире ОНТ назвали и некоторые предприятия, руководители которых участвовали в схеме: это Полоцкий и Лепельский молочные комбинаты, Слуцкий сыродельный, Рогачевский и другие.

Напомним, ранее о коррупции на «Бабушкиной крынке» рассказал Лукашенко, которые назвал ее «делом молочников» по аналогии с «делом врачей». Он не раскрыл деталей, но подчеркнул, что «реализация схемы не могла осуществляться без участия должностных лиц предприятий и госорганов», притом «там светятся и члены правительства».

В свою очередь глава КГБ Иван Тертель доложил, что в результате оперативной деятельности были задержаны 26 человек, на данный момент 15 из них арестованы.

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