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Минфин США объявил о начале чеканки монеты с портретом Трампа

  • 15.07.2026, 18:29
Минфин США объявил о начале чеканки монеты с портретом Трампа

Номинал золотой монеты – $1.

Монетный двор США начнет чеканку золотой монеты номиналом $1 с изображением американского президента Дональда Трампа. Об этом рассказал глава американского Минфина Скотт Бессент в X.

По словам Бессента, она символизирует «патриотизм и неугасающее наследие свободы». «Нося портрет Дональда Трампа, она прославляет силу американских ценностей и заветы нации, стремящейся защищать всеобщую свободу», — написал министр.

Фото: @SecScottBessent

Федеральная комиссия США по делам искусств одобрила выпуск золотой монеты из 24-каратного золота еще в марте. На нее нанесен ростовой портрет господина Трампа, опирающегося кулаками на стол. Дизайн одобрил сам американский президент. Монета входит в юбилейную серию, приуроченную к 250-летию независимости США.

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