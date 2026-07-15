Минфин США объявил о начале чеканки монеты с портретом Трампа
- 15.07.2026, 18:29
Номинал золотой монеты – $1.
Монетный двор США начнет чеканку золотой монеты номиналом $1 с изображением американского президента Дональда Трампа. Об этом рассказал глава американского Минфина Скотт Бессент в X.
По словам Бессента, она символизирует «патриотизм и неугасающее наследие свободы». «Нося портрет Дональда Трампа, она прославляет силу американских ценностей и заветы нации, стремящейся защищать всеобщую свободу», — написал министр.
Федеральная комиссия США по делам искусств одобрила выпуск золотой монеты из 24-каратного золота еще в марте. На нее нанесен ростовой портрет господина Трампа, опирающегося кулаками на стол. Дизайн одобрил сам американский президент. Монета входит в юбилейную серию, приуроченную к 250-летию независимости США.