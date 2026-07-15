Лукашенко снова включил ретрансляторы? 15.07.2026, 14:42

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Иллюстрационное фото

Сегодня их могли использовать россияне для удара по АЗС под Житомиром.

Не исключено, что ретрансляторы в Беларуси, в которых очень заинтересованы россияне для наведения «Шахедов», время от времени используются для атак на Украину. Такое предположение высказал советник министра обороны Украины Сергей (Флэш) Бескрестнов в своем Telegram-канале.

По его словам, сегодня в 7:11 управляемый реактивный «Шахед» атаковал АЗС в Малине в Житомирской области. Как отмечает специалист, по данным украинских радиолокационных станций, дрон пролетел вдоль границы с Беларусью, долетел до Коростеня прямо над трассой. Затем развернулся и полетел прямо над железной дорогой к Малину, где и атаковал автозаправочную станцию.

«Такое поведение характерно для ручного управления БПЛА по камере. Расстояние от точки атаки до границ РФ составляет 260 километров. Это слишком далеко для работы прямого радиоканала. Других «Шахедов» (возможных ретрансляторов) в это время в воздухе не было. Окончательные выводы сделают профильные службы и подразделения после детального изучения ситуации», – отметил Флэш.

Он добавляет, что противнику очень нужно и важно атаковать западную часть Украины «Шахедами» с онлайн-управлением, но без ретрансляторов на территории Беларуси они этого сделать не могут.

Напомним, Владимир Зеленский в пятницу, 19 июня, потребовал от режима Лукашенко в течение недели убрать ретрансляторы дронов, которые находятся в приграничных районах Беларуси и которые Россия использует для координации атак по украинской территории.

«Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил он.

24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы прекратили работу. По его словам, пока неизвестно, были ли эти системы демонтированы.

29 июня главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что ретрансляторы на территории Беларуси еще не убрали. По его словам, 29 июня один из них временно включали.

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