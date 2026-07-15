Закон Грэма Виталий Портников

15.07.2026, 14:53

Виталий Портников

Это и есть лучшая дорога к миру для человечества.

На фоне неожиданной смерти сенатора Линдси Грэма закон, который он продвигал практически весь последний год, если будет вскоре принят, точно будет называться не законом о новых санкциях, не законом о давлении на Россию, а законом Грэма. И будет выглядеть как политическое завещание одного из самых неординарных американских политиков последних десятилетий.

Этот закон демонстрирует подход, которого Грэм придерживался с тех пор, как ему удалось установить близкие дружеские и профессиональные отношения с Дональдом Трампом. С одной стороны, он отражает позицию сенатора, который всегда считал, что с диктатурами нужно разговаривать языком силы, потому что дипломатии они не понимают. Именно поэтому идея закона — существенно ограничить энергетические возможности России и, самое главное, создать серьезные проблемы для тех, кто продолжает покупать нефть у Кремля. С другой стороны, он сохраняет политическую и дипломатическую инициативу за президентом. Именно Дональд Трамп будет решать, когда и как применять пошлины к странам, которые будут нарушать статьи этого закона.

На первый взгляд, это скорее декларация, чем реальная угроза. Разве президент США, по сути, уже не проиграл главную тарифную войну в своей жизни? Так почему же страны — покупатели российской нефти будут обращать внимание на новые угрозы введения пошлин?

Но само существование этого инструмента уже будет действовать как предвестник паралича. Одно дело — уже введенные и запланированные пошлины, с которыми нужно бороться. Совсем другое — угроза введения таких пошлин. И четкое понимание того, из-за чего ты можешь попасть в очередной раунд тарифной войны с США. Причина — закупка российской нефти. А это значит, что нефтеперерабатывающие предприятия стран глобального Юга будут неуклонно избавляться от своих контактов и контрактов с Россией. В Индии это уже происходит — без всякого закона Грэма. И принятие такого законопроекта только усилит желание индийских нефтяников уменьшить свою зависимость от российского нефтяного рынка. Тем более что российская нефть никогда не была определяющей на индийском рынке — это был скорее премиальный продукт, который позволял закупать дешевую нефть, перерабатывать ее в нефтепродукты и продавать уже на Запад за доллары и евро. Если такой возможности не будет, то и российская нефть Индии особо не нужна. И так почти с каждой страной — за исключением Китая, для которого закупка российской нефти имеет еще и важный политический акцент. Но и здесь возникает вопрос: будет ли Пекин настаивать на этом акценте, если появятся реальные угрозы для экономики?

Таким образом, эта схема должна только усилить проблемы, которые будут складываться в ближайшие месяцы на российском нефтяном рынке. Если Украине и дальше будет удаваться наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, это увеличит количество нефти, которую Россия захочет продать на мировом рынке. И здесь важно, чтобы она не смогла эту нефть продать. А это будет означать, что придется неуклонно сокращать сам объем добычи нефти. Сейчас мы говорим о кризисе с топливом. Но к кризису нефтепереработки должен добавиться кризис нефтедобычи. Причем такой, чтобы Россия не могла восстановить свою нефтяную и нефтеперерабатывающую промышленность в течение следующих десятилетий.

На самом деле именно это и есть лучшая дорога к миру для человечества, а вовсе не какие-то переговоры и компромиссы. Россия без денег — страна, с которой можно иметь дело. Россия с деньгами — это опасный агрессор, угрожающий человечеству. Сенатор был одним из тех, кто прекрасно осознавал эту закономерность развития российского государства и общества.

Итак, Россию нужно лишить ее нефтеперерабатывающей промышленности — путем ударов по российской инфраструктуре. Россию нужно лишить возможности продавать нефть — путем ударов по нефтяным портам и введения санкций для стран, которые продолжают покупать этот опасный товар, или, по крайней мере, путем угрозы возможного введения пошлин для таких стран. Нужно довести дело до сокращения, а там — и до окончательного прекращения нефтедобычи в Российской Федерации. Нужно заставить россиян заниматься проблемами собственной страны и ее интенсивного развития, а не решать проблемы экстенсивного развития России путем агрессии, войны, убийств, грабежа и насилия.

Это и есть закон Грэма.

Виталий Портников, «Фейсбук»

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