Названы самые успешные бренды смартфонов первой половины 2026-го года 15.07.2026, 14:47

фото: Notebookcheck

IPhone 17 увеличила долю Apple до исторического максимума.

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала свежие данные, отражающие ситуацию на мировом рынке смартфонов по итогам второго квартала 2026 года. Заодно специалисты назвали текущих лидеров по объему поставок фирменных устройств.

Лидером по части поставок стала Samsung с рыночной долей 24%, при этом за год бренд нарастил объем продаж на целых 4%. Самый заметный вклад в успех внесла флагманская линейка Galaxy S26, особенно модель S26 Ultra.

За ней следует Apple, которая увеличила поставки на 3% в годовом выражении и довела свою долю мирового рынка до рекордных 20%. Главным драйвером продаж стала линейка iPhone 17, которая стала чуть ли не самой успешной в истории компании.

Китайские бренды Xiaomi, Oppo и Vivo столкнулись с двузначным падением поставок. Основной причиной стало подорожание чипов памяти, которое негативно сказалось на спросе в сегменте бюджетных и устройств среднего класса. Несмотря на это, Xiaomi сохранила 12% мирового рынка благодаря успешным продажам Redmi Note 15, Redmi K90 и Xiaomi 17.

Так выглядит полный топ по итогам второго квартала 2026 года:

Samsung – 22%;

Apple – 20%;

Xiaomi – 11%;

OPPO – 10%;

vivo – 8%;

Остальные – 29%.

Google и Huawei не вошли в пятерку крупнейших производителей, но все равно продемонстрировали положительную динамику несмотря на общее падение рынка.

В целом, мировой рынок смартфонов упал на 11% – до показателей 2013 года. По прогнозу Counterpoint, по итогам года мировые поставки смартфонов могут сократиться примерно на 14%. При этом аналитики ожидают, что глобальный дефицит чипов памяти сохранится и в течение 2027 года.

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