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Один из крупнейших российских нефтехимических комплексов прекратил работу

  • 15.07.2026, 14:39
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Один из крупнейших российских нефтехимических комплексов прекратил работу
Фото: ССО ВСУ / Telegram

Его атаковали БПЛА.

Нефтехимический комплекс «Салават», один из крупнейших в России, приостановил работу во вторник после атаки украинских дронов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Комплекс находится в Башкортостане на Урале. Местный губернатор подтвердил атаку, но заявил, что комплекс возобновит нормальное производство в течение нескольких дней. Между тем источники журналистов сообщают, что были повреждены и остановлены оба блока первичной переработки, а также некоторые вторичные блоки и другое оборудование.

Салаватский комплекс производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты, а также сжиженные газы, бутиловые спирты, полиэтилен, полистирол и аммиак. Отмечается, что в 2024 году завод переработал около 2,7% от общего объема переработки в России.

Ранее сообщалось, что после серии украинских ударов по российским НПЗ объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за более чем 21 год. Из-за сокращения производства власти РФ запретили экспорт большинства видов дизельного топлива и сохранили ограничения на продажу бензина и авиационного топлива.

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