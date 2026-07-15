Путин должен оставаться изгоем 3 15.07.2026, 15:16

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Фото: Getty Images

Решение МОК вызвало новую волну критики на Западе.

Решение Международного олимпийского комитета начать процесс снятия приостановки членства Олимпийского комитета России вызвало новую волну критики на Западе. Возвращение российских спортсменов на крупнейшие международные соревнования может стать инструментом политической легитимации Кремля, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом для обсуждений стало заявление исполкома МОК от 7 июля, где сообщили, что основание для санкций исчезло после исключения из состава Олимпийского комитета России спортивных организаций с оккупированных украинских территорий. Еще раньше президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что запрет на участие России в международном футболе якобы «ничего не дал».

Москва неоднократно демонстрировала готовность нарушать правила ради спортивных побед. В качестве примера приводится крупнейший в современной истории допинговый скандал после Олимпиады в Сочи, расследование которого привело к лишению российских спортсменов более 50 медалей.

«Россия не верит в честную игру. Она делает ставку на обман и закулисные методы», — пишут авторы. Многие российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, публично поддерживали войну и использовали символику, связанную с российским вторжением в Украину.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко предупредил, что «потенциальное возвращение любых российских сборных представляет угрозу безопасности и целостности соревнований». Футбольные ассоциации Англии, Германии и Франции также выступают против допуска России к крупным международным турнирам.

Правительства западных стран должны сохранить визовые ограничения, усилить давление на спортивные организации и использовать предстоящие Олимпиаду-2028 и чемпионат мира 2030 года для поддержки украинских спортсменов. «Допуск российских атлетов означает возвращение Кремля на мировую спортивную арену», — резюмируют авторы, призывая не превращать спорт в инструмент политического влияния Москвы.

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