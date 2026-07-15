Лукашенко запустил массовую ревизию бомбоубежищ после требования Путина вступить в войну 4 15.07.2026, 19:14

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

С начала года были восстановлены 43 бомбоубежища.

В Беларуси с начала года активизировались работы по инвентаризации, ремонту и модернизации бомбоубежищ, сообщил проект BELPOL. В нем считают, что эти проверки происходят «в специфическом военно-политическом контексте». Инспекции состояния защитных сооружений гражданской обороны в феврале — апреле завершились выдачей 66 предписаний об устранении нарушений. К административной ответственности были привлечены 11 должностных лиц, а по 20 объектам внесены представления из-за ненадлежащего содержания. По данным BELPOL, с начала года были восстановлены 43 бомбоубежища.

Проверки и модернизация защитных сооружений проходят на фоне продолжающихся мобилизационных мероприятий и военных учений. В июне Министерство обороны Беларуси провело учения в Гродненской области, которая граничит с Польшей и Литвой. В ходе мероприятий отрабатывалась мобилизация граждан и транспорта, проводилась сверка учетных данных нескольких тысяч военнообязанных.

Президент России Владимир Путин с начала 2026 года усилил давление на Александра Лукашенко. По данным источников WSJ, Путин добивается активного участия Минска в войне против Украины — Москва хочет использовать территорию Беларуси для ударов беспилотниками по Украине и открыть новый фронт. В случае отказа Кремль угрожает Минску сокращением финансовой поддержки, писал WSJ.

Опасения по поводу возможного вовлечения Беларуси в войну ранее выражали президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Макрон в мае провел телефонный разговор с Лукашенко и предупредил его о последствиях возможного участия Беларуси в войне. Зеленский также заявлял, что Киев располагает информацией о переговорах Москвы и Минска относительно потенциального расширения военного сотрудничества. Позднее он потребовал демонтировать российские ретрансляторы на территории Беларуси, которые используются для корректировки ударов беспилотников.

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