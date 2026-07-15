Зеленский назвал наиболее подходящего кандидата на пост премьера Украины

Зеленский назвал наиболее подходящего кандидата на пост премьера Украины5
- 15.07.2026, 19:01
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Ранее этот пост покинула Юлия Свириденко.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал главу компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра страны в условиях приближающейся зимы. Слова украинского лидера приводит телеканал ТСН.
«Сергей Корецкий после всех консультаций наверняка самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины», — сказал Зеленский.
12 июля Зеленский объявил об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко и обновлении правительства. По его словам, у страны сейчас есть «новые вызовы и задачи», которые требуют изменения «политической стратегии».