На севере Крыма начнут отключать мобильную связь на 16 часов в день 1 15.07.2026, 19:57

Полуостров живет в условиях острейшего энергетического кризиса.

В городе Джанкой на севере Крыма мобильную связь будут включать по расписанию — на 4 часа дважды в день. В частности, жители и гости региона смогут воспользоваться ей с 8:00 до 12:00 и с 14:00 до 18:00, сообщило назначенное Россией «министерство» внутренней политики Крыма, передает The Moscow Times.

Граждан просят учитывать новый режим «при планировании звонков, использовании мобильного интернета и решения вопросов, требующих стабильной связи». Сроки ограничений не уточняются. Также график подачи интернета в близлежащие села опубликовал местный провайдер «Джанкой онлайн».

Крым продолжает жить в условиях острейшего энергетического кризиса, который возник из-за интенсивных украинских ударов по подстанциям и путям снабжения полуострова, а также российским нефтеперерабатывающим заводам. 26 июня в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. 6 июля весь Крым остался без света, а затем и без воды.

В Джанкое электроснабжение до сих пор ограничено, а воду подают только дважды в день — с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Похожая ситуация наблюдается в других городах на севере Крыма, включая Армянск и Красноперекопск. В соцсетях начали сбор помощи для жителей этой части полуострова. Прежде всего людей просят приносить питьевую воду.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале операции в Крыму по принуждению России к миру. Министр обороны Михаил Федоров заявлял о планах изолировать полуостров за счет интенсивных ударов по логистике, энергосистеме и военным объектам.

Российские власти ранее объясняли отключения мобильной связи борьбой с украинскими беспилотниками, утверждая, что те используют сотовые сети для навигации и наведения на цель.

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