СМИ: Федоров потеряет должность министра обороны Украины 15.07.2026, 20:20

Михаил Федоров

На его место рассматривается другой кандидат.

Михаил Федоров потеряет должность министра обороны после отставки правительства Юлии Свириденко. На его место рассматривается другой кандидат.

Как передает РБК-Украина, об этом заявили нардепы.

Михаил Федоров - один из ключевых создателей цифровых реформ в Украине и автор «Дії». Более шести лет он занимал должность вице-премьера и министра цифровой трансформации. Потом - возглавил Минобороны.

Родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Первый бизнес создал при обучении в Запорожском национальном университете. Впоследствии пытался развивать сеть образовательных центров и другие проекты, однако они не имели успеха.

В 2015 году, в возрасте 24 лет, основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO. В 2019 году Федоров возглавил диджитал-направление предвыборных кампаний Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В июле того же года был избран в Верховную Раду, войдя в первую десятку партийного списка.

Однако народным депутатом фактически не работал: в первый день работы нового парламента он был назначен вице-премьер-министром и главой Минцифры Украины.

В январе 2026 года Федоров был назначен на должность министра обороны. Через семь месяцев в Минобороны он успел запустить реформу ВСУ: новые контракты, повышение зарплат, запуск рекрутинга иностранцев. Также в процессе разработки находится реформа мобилизации и ТЦК.

На выходных президент Зеленский объявил об обновлении Кабмина. Действующая премьер Юлия Свириденко должна была бы отправиться послом в США, а возглавить вместо нее правительство должен Сергей Корецкий - действующий глава «Нафтогаза».

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