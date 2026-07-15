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СМИ: Федоров потеряет должность министра обороны Украины

  • 15.07.2026, 20:20
СМИ: Федоров потеряет должность министра обороны Украины
Михаил Федоров

На его место рассматривается другой кандидат.

Михаил Федоров потеряет должность министра обороны после отставки правительства Юлии Свириденко. На его место рассматривается другой кандидат.

Как передает РБК-Украина, об этом заявили нардепы.

Михаил Федоров - один из ключевых создателей цифровых реформ в Украине и автор «Дії». Более шести лет он занимал должность вице-премьера и министра цифровой трансформации. Потом - возглавил Минобороны.

Родился 21 января 1991 года в городе Васильевка Запорожской области. Первый бизнес создал при обучении в Запорожском национальном университете. Впоследствии пытался развивать сеть образовательных центров и другие проекты, однако они не имели успеха.

В 2015 году, в возрасте 24 лет, основал собственное диджитал-агентство SMMSTUDIO. В 2019 году Федоров возглавил диджитал-направление предвыборных кампаний Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». В июле того же года был избран в Верховную Раду, войдя в первую десятку партийного списка.

Однако народным депутатом фактически не работал: в первый день работы нового парламента он был назначен вице-премьер-министром и главой Минцифры Украины.

В январе 2026 года Федоров был назначен на должность министра обороны. Через семь месяцев в Минобороны он успел запустить реформу ВСУ: новые контракты, повышение зарплат, запуск рекрутинга иностранцев. Также в процессе разработки находится реформа мобилизации и ТЦК.

На выходных президент Зеленский объявил об обновлении Кабмина. Действующая премьер Юлия Свириденко должна была бы отправиться послом в США, а возглавить вместо нее правительство должен Сергей Корецкий - действующий глава «Нафтогаза».

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