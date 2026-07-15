Bloomberg: Топливный кризис в РФ усугубляется 2 15.07.2026, 20:34

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После атак дронов цены взлетели до новых максимумов.

Из-за атак украинских дронов Россия столкнулась с углублением топливного кризиса. Дефицит горючего уже привел к новому скачку розничных цен.

Об этом сообщает Bloomberg .

По данным Федеральной службы статистики РФ, в период с 7 по 13 июля средняя розничная цена бензина выросла на 2,3% по сравнению с предыдущей неделей и достигла 75,84 рубля за литр . Дизельное топливо подорожало еще больше – на 3,2%, до 91,21 рубля за литр .

Как отмечает Bloomberg, из-за почти ежедневных украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы объемы переработки нефти в России упали до самого низкого уровня за более чем 21 год.

На фоне высокого сезонного спроса правительство РФ почти полностью запретило экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива. Кроме того, в ряде регионов ввели нормирование продажи горючего, чтобы предотвратить панические закупки.

Проблемы с топливом оказывают дополнительное давление на российские власти накануне парламентских выборов в сентябре. В то же время Центральный банк РФ предупредил о росте инфляционных рисков из-за сокращения производства горючего и возможном пересмотре монетарной политики.

С начала года бензин в России подорожал на 16,4% , дизельное топливо - на 18% , тогда как официальная инфляция составляла 4,64% .

В Центробанке также отметили, что подорожание горючего уже влияет на цены других товаров и услуг, а масштабы этого эффекта будут зависеть от того, как долго будет продолжаться дефицит на рынке.

По данным Международного энергетического агентства, с начала мая украинские удары коснулись более половины нефтеперерабатывающих мощностей России. В июне российские заводы перерабатывали лишь 3,8 млн баррелей нефти в сутки, что почти на треть меньше, чем годом ранее.

По подсчетам Bloomberg, с мая украинские силы совершили более 40 атак на российские объекты по производству топлива, поразив не менее 23 из 34 крупных нефтеперерабатывающих заводов страны. Именно это явилось одной из главных причин углубления топливного кризиса в РФ.

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