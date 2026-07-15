Украинские десантники разгромили российскую РСЗО на Купянском направлении
- 15.07.2026, 21:25
Видеофакт.
Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили реактивную систему залпового огня российских оккупационных войск на Купянском направлении.
Операторы ударных беспилотников бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ обнаружили вражескую РСЗО и нанесли по ней точный удар, вследствие чего цель была уничтожена.
Также бойцы отмечают, что ликвидация такой техники существенно ограничивает огневые возможности противника на этом участке фронта и делает невозможным применение реактивной артиллерии для обстрелов позиций Сил обороны и прифронтовых населенных пунктов.
Видео боевых действий обнародовали десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады в соцсетях.