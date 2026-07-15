Украинские десантники разгромили российскую РСЗО на Купянском направлении 15.07.2026, 21:25

Видеофакт.

Десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили реактивную систему залпового огня российских оккупационных войск на Купянском направлении.

Операторы ударных беспилотников бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ обнаружили вражескую РСЗО и нанесли по ней точный удар, вследствие чего цель была уничтожена.

Также бойцы отмечают, что ликвидация такой техники существенно ограничивает огневые возможности противника на этом участке фронта и делает невозможным применение реактивной артиллерии для обстрелов позиций Сил обороны и прифронтовых населенных пунктов.

Видео боевых действий обнародовали десантники 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады в соцсетях.

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