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«Белавиа» снова будет летать на Пхукет

  • 15.07.2026, 21:43
«Белавиа» снова будет летать на Пхукет

Сколько стоят билеты.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила стоимость билетов на регулярные рейсы между Минском и Пхукетом. Продажа уже открыта, а первые перелеты запланированы на конец октября.

Как сообщили в авиакомпании, первые рейсы из Минска на Пхукет состоятся 21 и 23 октября, а обратные — 30 октября.

Начиная с 29 октября, рейсы по маршруту Минск — Пхукет — Минск будут выполняться два раза в неделю. Вылеты из Минска запланированы по четвергам и воскресеньям, обратно — по пятницам и понедельникам.

Стоимость билетов по тарифу «Лайт» начинается от 1731 рубля в одну сторону и от 3057 рублей туда и обратно.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов.

Напомним, ранее авиакомпания выполняла полеты на популярный тайский курорт только в рамках чартерных программ.

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