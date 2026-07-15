«Белавиа» снова будет летать на Пхукет
- 15.07.2026, 21:43
Сколько стоят билеты.
Белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила стоимость билетов на регулярные рейсы между Минском и Пхукетом. Продажа уже открыта, а первые перелеты запланированы на конец октября.
Как сообщили в авиакомпании, первые рейсы из Минска на Пхукет состоятся 21 и 23 октября, а обратные — 30 октября.
Начиная с 29 октября, рейсы по маршруту Минск — Пхукет — Минск будут выполняться два раза в неделю. Вылеты из Минска запланированы по четвергам и воскресеньям, обратно — по пятницам и понедельникам.
Стоимость билетов по тарифу «Лайт» начинается от 1731 рубля в одну сторону и от 3057 рублей туда и обратно.
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и у агентов.
Напомним, ранее авиакомпания выполняла полеты на популярный тайский курорт только в рамках чартерных программ.