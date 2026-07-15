Историки нашли в Средневековье рецепт борьбы с эмоциональным выгоранием 15.07.2026, 18:09

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Подходы средневековых богословов во многом перекликаются с современной психологией.

Эмоциональное выгорание, чувство опустошенности и потеря смысла работы — вовсе не приметы XXI века. Подобные состояния подробно описывали еще средневековые богословы, а их подходы к преодолению душевного кризиса во многом перекликаются с современной психологией, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Историк Питер Джонс говорит о представлении средневековых мыслителей о так называемой «acedia» — состоянии, которое сегодня многие сравнили бы с выгоранием или депрессией. Среди его признаков Джон Кассиан еще в V веке называл усталость, безнадежность, желание сбежать от работы и «необъяснимое помрачение разума».

По словам Джонса, он сам заинтересовался этой темой после тяжелого периода жизни в Сибири, где столкнулся с эмоциональным истощением. Изучая средневековые тексты, историк обнаружил удивительное сходство между переживаниями людей прошлого и современников. «Чувства всегда были одинаковыми, и люди переживали те же самые кризисы», — считает автор.

Средневековые богословы рассматривали «acedia» не как обычную лень, а как «отсутствие любви, паралич заботы и духовную пустоту». Они полагали, что бороться с этим состоянием следует не отрицанием эмоций, а их принятием. Один из авторов XIII века сравнивал человека с выгоранием с тем, кто стоит посреди бурной реки, не имея сил сделать шаг вперед.

«Многие рекомендации того времени удивительно похожи на современные методы психотерапии», — отмечает историк. Так, мыслители советовали не пытаться полностью избавиться от тяжелых переживаний, а научиться жить с ними и искать опору в том, что придает жизни смысл. «Если у вас есть вера в то, что вы любите, со временем это чувство вернется», — пишет Джонс, пересказывая идеи средневекового теолога Вильяма Перо.

Главный урок Средневековья заключается в другом: человек не одинок в своих переживаниях. Осознание того, что подобные кризисы сопровождали людей на протяжении веков, само по себе способно стать первым шагом к восстановлению.

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