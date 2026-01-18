«Тунеядцы» снова стали навязчивой идеей для Лукашенко 18.01.2026, 10:47

1,182

Стало известно о планах властей на 2026 год.

В Беларуси продолжают работать «тунеядские» комиссии, которые занимаются «иждивенцами». Многие из них уже опубликовали график работы на 2026 год. При этом в поисках «тунеядцев» по-прежнему задействована милиция, пишет «Зеркало».

К примеру, в Заводском районе Минска заседания комиссии в первом квартале будут проводить по четвергам: в январе — четыре раза, а в феврале и марте — по два.

В Барановичах планируют собираться дважды в месяц — в первый и третий понедельник.

Напомним, в «тунеядские» комиссии, как правило, входит 10−15 человек. Это зависит от населенного пункта. К примеру, в Бобруйске в районной комиссии числится около 15 человек, среди них — представители исполкома, налоговой, милиции.

Те, кто попадает в базу «тунеядцев», оплачивают некоторые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам — отопление, подогрев воды и газ.

Тем временем милиция продолжает искать «тунеядцев». К примеру, в январе для незанятых в экономике устраивали профилактические мероприятия, в том числе в Мачулищах и Борисове.

Напомним, МВД предлагает ввести административную ответственность для некоторого населения из-за «невыполнение обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения». Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции.

Ранее, 21 января 2025 года, Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск. А в ноябре 2024-го диктатор сказал, что в Беларуси не должно быть «бомжей и тунеядцев».

