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Союзники один за другим отворачиваются от Кремля

  • 20.07.2026, 18:19
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Союзники один за другим отворачиваются от Кремля

Они чувствуют слабость России.

Положение России на международной арене становится все более сложным, а страны, которые еще недавно считались ее ключевыми партнерами, начинают все активнее проводить собственную политику, не оглядываясь на Кремль, пишет EUobserver (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из самых болезненных сигналов стала позиция Китая. Пекин отказался поставлять России судовые двигатели для проектов на Северном морском пути, а также фактически заблокировал строительство газопровода «Сила Сибири — 2». Как отмечает автор, Китай требует цену на газ, сопоставимую с внутренними российскими тарифами — около 50 долларов за тысячу кубометров, что в несколько раз ниже предложений Москвы.

«У Китая есть другие варианты. Это дает ему рычаги давления», — пишет издание. Россия, напротив, теряет пространство для маневра: экспорт трубопроводного газа в Евросоюз вскоре прекратится, а после ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям Москва уже вынуждена закупать часть нефтепродуктов у Китая.

Другие страны региона тоже меняют свои позиции. Казахстан ввел запрет на импорт большей части российского зерна, президент Азербайджана Ильхам Алиев публично подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, а Армения ускоряет восстановление железнодорожного сообщения с Турцией и Азербайджаном без оглядки на Россию.

Все это свидетельствует о том, что соседи начинают воспринимать ослабление Москвы как возможность укрепить собственные позиции. Другие страны чувствуют слабость России и действуют соответственно.

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