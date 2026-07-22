Дроны атаковали логистический центр Wildberries в Ставропольском крае РФ 22.07.2026, 8:08

На месте бушует масштабный пожар.

Ранним утром 22 июля беспилотники нанесли удар по крупному логистическому центру компании Wildberries в Невинномысске Ставропольского края РФ, пишет «Фокус».

После серии попаданий на территории разразился масштабный пожар и поднялся густой черный дым. О возможном поражении объекта сообщили мониторинговые каналы.

Местные власти уже подтвердили атаку дронов на Невинномысск. Около 03:30 российские СМИ сообщали со ссылкой на губернатора, что в Невинномысске ПВО отражает налет беспилотников, направленный на промышленную зону города. На тот момент чиновник заявлял о нескольких сбитых дронах.

Около 05:00 губернатор Ставропольского края сообщил, что в Невинномысске вспыхнул пожар в результате атаки дронов. В частности, он заявил о возгорании на территории складского комплекса, однако не стал уточнять подробности. По его словам, в результате обстрела пострадали два человека.

По данным властей, на местах работают пожарные и другие оперативные службы. По состоянию на 06:00 в регионе уже отменили воздушную тревогу.

Все последствия поражения объекта и возможные убытки пока уточняются. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, комментируя атаку, отметил, что площадь логистического центра компании в Невинномысске составляет около 90 тысяч квадратных метров.

Напомним, это не единственный центр Wildberries, по которому в эту ночь нанесли удары беспилотники. Также OSINT-каналы сообщали об ударе по крупному хабу компании в Краснодаре, где руководство объявило об эвакуации в связи с атакой.

На днях дроны также атаковали склады Wildberries в Подольске Московской области, которые являются одними из крупнейших логистических хабов, принадлежащих компании.

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