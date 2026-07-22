Reuters: Кремль оказался в сложной ситуации
- 22.07.2026, 7:47
- 1,232
После того, как дроны атаковали один из крупнейших складов Wildberries в России.
Российский аналог Amazon, интернет-магазин Wildberries, и продавцы, торгующие через него, понесли убытки из-за украинских атак на склады, принадлежащие этому ритейлеру. Об этом сообщили в Кремле, передает Reuters.
Издание напомнило, что в субботу беспилотники нанесли удары по двум крупным логистическим хабам в Котовске и Электростали. В результате этих ударов погибли восемь сотрудников, вспыхнули пожары и была нарушена работа крупнейшего российского интернет-магазина, способного обрабатывать более 20 млн заказов в день.
«Хотя масштабы ущерба пока остаются невыясненными, атаки на компанию, которая играет столь важную роль в потребительской экономике, свидетельствуют о расширении стратегии Киева по использованию дронов дальнего радиуса действия для подрыва военных усилий России и давления на Кремль с целью заключения мира», - подчеркивает Reuters.
В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация сложная из-за убытков, понесенных самой компанией и представителями малого и среднего бизнеса. Также он опроверг обвинения со стороны Украины в том, что Wildberries занимается поставками военного снаряжения.
«Wildberries» начинала как интернет-магазин, перепродающий одежду из европейских каталогов. Впоследствии компания расширила ассортимент товаров и превратилась в торговую платформу, в которую входят сторонние продавцы. «Wildberries» не комментировала масштабы нанесенного ущерба», - добавили в материале.
Reuters пишет, что любое длительное нарушение работы «Wildberries», скорее всего, почувствуют многие люди по всей РФ. Имея более 1 млн продавцов, компания является одной из главных движущих сил стремительного перехода к онлайн-торговле в масштабах всей страны.
В свою очередь, по информации местных Telegram-каналов, очевидцы слышали 20–30 взрывов, а сирену включили уже после инцидента «на две минуты, а затем выключили».
Также сообщается, что сотрудников логистического центра эвакуировали после серии взрывов.