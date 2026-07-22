закрыть
22 июля 2026, среда, 8:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский предложил Федорову новую должность

  • 22.07.2026, 7:38
  • 1,578
Зеленский предложил Федорову новую должность
Михаил Федоров
Фото: Getty Images

Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову «достойную должность во власти». Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

«Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить его развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые заслуги, технологические результаты и дипломатические успехи «Альфы» говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо», - сказал Зеленский.

По его словам, «у всех нас одно желание - победа над врагом, создание таких условий на фронте и оказание такого давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир».

«Завтра формализуем все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, и России будет сложнее», - добавил он.

Президент Украины утверждает, что максимально закрыть небо от российских ударов, дать реальное представление о мобилизационном процессе - это приоритет.

Ранее издание Financial Times писало, что Зеленский предложил экс-министру обороны Федорову другую должность с широкими полномочиями. Однако Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эта поездка может изменить настроения в США
Эта поездка может изменить настроения в США Остап Ярыш
Где два казака, там три атамана
Где два казака, там три атамана Николай Статкевич
У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко