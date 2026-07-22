Зеленский предложил Федорову новую должность
- 22.07.2026, 7:38
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Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову «достойную должность во власти». Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.
«Сегодня у меня состоялась встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную должность во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить его развитие. Компетенция Евгения Хмары в сфере безопасности, боевые заслуги, технологические результаты и дипломатические успехи «Альфы» говорят сами за себя, и в условиях системы правительственных структур это необходимо», - сказал Зеленский.
По его словам, «у всех нас одно желание - победа над врагом, создание таких условий на фронте и оказание такого давления на Россию, которые позволили бы заставить Россию пойти на мир».
«Завтра формализуем все решения. Из этой ситуации Украина должна выйти сильнее, и России будет сложнее», - добавил он.
Президент Украины утверждает, что максимально закрыть небо от российских ударов, дать реальное представление о мобилизационном процессе - это приоритет.
Ранее издание Financial Times писало, что Зеленский предложил экс-министру обороны Федорову другую должность с широкими полномочиями. Однако Федоров хочет вернуться только в Министерство обороны.