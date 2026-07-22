Элитные украинские спецподразделения массово проникают в тыл врага 22.07.2026, 7:59

За последний год количество операций значительно выросло.

Элитные украинские спецназовцы проводят все больше операций по проникновению на территорию, контролируемую Россией, поскольку зона поражения, кишащая беспилотниками, продолжает расширяться, что затрудняет проведение крупных операций. Об этом пишет Business Insider.

Отмечается, что операции по проникновению обычно включают в себя небольшие группы солдат, пробирающихся через линию фронта противника для выполнения задачи, которая может варьироваться от захвата ключевой позиции до проведения засад, рейдов и штурмов.

По словам оператора 4-го полка рейнджеров, «количество миссий за последний год увеличилось».

Расширение зоны поражения заставляет украинцев не только выполнять больше операций по проникновению, но и ставить перед операторами задачи, связанные с аналогичной российской деятельностью.

Оператор 4-го полка рейнджеров, заместитель командира небольшого подразделения с позывным Гур, сказал, что ему, как правило, поручают «конкретные, целенаправленные миссии»:

«Нам могут поручить уничтожение конкретной позиции противника. Мы заходим, уничтожаем ее и возвращаемся. Это может занять два дня, четыре дня или неделю. Нам не обязательно оставаться в этом районе в течение фиксированного времени».

Зона поражения растет

Чтобы справиться с возросшим темпом, украинские спецназовцы будут сменять группы для выполнения этих миссий, что позволит солдатам отдохнуть, потренироваться и подготовиться.

Отмечается, что украинские солдаты и официальные лица часто описывают линию фронта как «зону поражения» - территорию, сильно насыщенную беспилотниками, которые могут быстро атаковать войска и военную технику, делая любое движение очень опасным. На долю беспилотников приходится примерно 90% всех ударов по полю боя.

Ширина зоны поражения варьируется по всему полю боя, хотя обычно она простирается примерно на 10-20 километров в любом направлении от линии соприкосновения. Однако украинские солдатызаявляют, что она расширяется, вынуждая командиров вносить тактические корректировки.

Гур объяснил расширение зоны поражения дальнейшим распространением беспилотников с видом от первого лица - FPV. Одновременно с аналогичными российскими операциями увеличилось количество украинских диверсионных миссий.

Оператор сказал: «Они используют и нашу тактику. Они проникают группами по два-четыре солдата и могут пробраться в наши тыловые районы. Тогда это становится для нас еще одной задачей. Мы должны войти и уничтожить их».

В прошлом году украинские солдаты заявили, что российские диверсионные операции стали все более проблематичными во время войны. Миссии были разнообразными: некоторые были направлены на удержание позиций, другие - на ключевые оборонительные сооружения. Но в основном они были призваны отвлекать внимание и сеять хаос.

Гур отметил, что у украинских подразделений на передовой не всегда достаточно численности, чтобы эффективно контролировать всю удерживаемую ими территорию. Поэтому, когда россияне проникают на фронт, его группе могут поручить устранение прорыва.

Важно, что расширение зоны поражения также подтолкнуло украинских спецназовцев к использованию наземных роботов для логистики ближе к линии фронта и эвакуации раненых, что стало слишком опасно для солдат в условиях нынешнего присутствия беспилотников.

«Война создает свои условия. Появились беспилотники с FPV-экраном, поэтому нам приходится реагировать на это. Нам нужно как-то адаптироваться, если мы хотим выжить и продолжать действовать», - сказал Гур.

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