Дроны ВСУ за сутки поразили «саперов Суровикина», газохранилище и грузовики оккупантов 1 6.06.2026, 21:27

Среди целей оказалось газохранилище, которое обеспечивало армию РФ.

Среди пораженных - 90-й отдельный инженерно-саперный полк 51-й армии РФ, который привлекался к обустройству «линии Суровикина» на юге Украины и готовил саперов для других подразделений оккупантов.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

Операторы 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады «Птицы Мадьяра», 1-го отдельного центра, 412-й бригады Nemesis и 413-го полка «Рейд» поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии рф в районе населенного пункта Пионерское.

По информации СБС, это подразделение противника:

- привлекалось к минированию и обустройству так называемой «линии Суровикина» на Херсонском и Запорожском направлениях;

- выполняло инженерно-саперные задачи на Бахмутском и Авдеевском направлениях;

- осуществлял подготовку специалистов инженерно-технического дела.

Логистика, транспорт и газохранилище

Операторы 20-й бригады К-2 поразили стоянку грузовых автомобилей противника в Донецкой области. Отдельной целью того же подразделения стало газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения потребностей российских войск.

Операторы Отряда «13» 414-й бригады «Птицы Мадьяра» поразили логистические объекты противника в той же области.

«Поражение пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность противника к маневру, обеспечению подразделений и поддержанию интенсивности боевых действий», - подчеркнули в СБС.

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