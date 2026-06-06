закрыть
6 июня 2026, суббота, 22:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ за сутки поразили «саперов Суровикина», газохранилище и грузовики оккупантов 

1
  • 6.06.2026, 21:27
Дроны ВСУ за сутки поразили «саперов Суровикина», газохранилище и грузовики оккупантов 

Среди целей оказалось газохранилище, которое обеспечивало армию РФ.

Среди пораженных - 90-й отдельный инженерно-саперный полк 51-й армии РФ, который привлекался к обустройству «линии Суровикина» на юге Украины и готовил саперов для других подразделений оккупантов.

 

Об этом сообщают Силы беспилотных систем ВСУ.

 

Операторы 9-го батальона «Кайрос» 414-й бригады «Птицы Мадьяра», 1-го отдельного центра, 412-й бригады Nemesis и 413-го полка «Рейд» поразили пункт временной дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии рф в районе населенного пункта Пионерское.

 

По информации СБС, это подразделение противника:

 

- привлекалось к минированию и обустройству так называемой «линии Суровикина» на Херсонском и Запорожском направлениях;

- выполняло инженерно-саперные задачи на Бахмутском и Авдеевском направлениях;

- осуществлял подготовку специалистов инженерно-технического дела.

 

Логистика, транспорт и газохранилище

 

Операторы 20-й бригады К-2 поразили стоянку грузовых автомобилей противника в Донецкой области. Отдельной целью того же подразделения стало газовое хранилище, которое использовалось для обеспечения потребностей российских войск.

 

Операторы Отряда «13» 414-й бригады «Птицы Мадьяра» поразили логистические объекты противника в той же области.

 

«Поражение пунктов временной дислокации, логистических объектов, транспорта и ресурсной инфраструктуры снижает способность противника к маневру, обеспечению подразделений и поддержанию интенсивности боевых действий», - подчеркнули в СБС.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина