Экс-глава МИД Украины Кулеба: Лукашенко готовится к войне

Экс-глава МИД Украины Кулеба: Лукашенко готовится к войне16
- 20.04.2026, 8:37
Есть целый ряд признаков.
Ряд факторов может свидетельствовать о формировании нового уровня угрозы для Украины с северного направления. Беларусь, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ведёт подготовку под наблюдением российских «кураторов». Об этом он заявил в видеоролике, опубликованном на YouTube, пишет «Фокус».
При этом, как подчеркнул Кулеба, признаков того, что наступление может произойти в ближайшее время, пока нет.
Военная подготовка
По его словам, с начала 2026 года в Беларуси наблюдается усиление военной активности — идёт «непрерывная боевая подготовка подразделений белорусской армии». Хотя само по себе это не является прямой угрозой, в совокупности с другими факторами ситуация приобретает иной характер.
Акцент на мобилизации
Ещё одним признаком Кулеба назвал активизацию темы мобилизационной готовности не только армии, но и страны в целом. В частности, речь идёт о сообщениях о подписании указа о призыве офицеров-резервистов. Он отметил, что подобные меры уже предпринимались ранее, однако сейчас их следует рассматривать в комплексе с другими событиями.
Действия Лукашенко
По словам экс-главы МИД, Александр Лукашенко демонстрирует подготовку страны к возможным действиям. При этом публичные заявления и поездки он считает менее значимыми, тогда как масштабные командно-штабные учения указывают на более серьёзный уровень подготовки.
«Командно-военные манёвры большого масштаба — это уже не просто поддержание боеспособности, а отработка взаимодействия на уровне штабов и подразделений», — отметил Кулеба.
Усиление ПВО
Ещё один фактор — наращивание систем противовоздушной обороны, что может свидетельствовать о подготовке к возможным ударам по территории страны.
«Что туда может прилетать? Очевидно, дальнобойные дроны и ракеты. Для этого и нужны системы ПВО», — пояснил он.
По его словам, Россия оказывает Беларуси помощь в укреплении воздушной обороны.
Координация с Россией
Кулеба также отметил усиление взаимодействия между армиями двух стран — уже не только на уровне подразделений, но и в части координации и согласования планов.
В совокупности эти факторы, по его мнению, могут указывать на подготовку к возможной эскалации, особенно на фоне публичных заявлений Лукашенко о готовности к войне.
«Если рассматривать эти факторы по отдельности, они не выглядят критичными. Но вместе складываются в картину подготовки», — отметил он.
В то же время Кулеба считает, что белорусское руководство понимает риски возможного вторжения и готовность Украины к обороне.
«Я не вижу признаков того, что наступление начнётся прямо сейчас, но происходящее выглядит как подготовка к военной эскалации», — подытожил он.