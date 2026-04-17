Зеленский напомнил Лукашенко о судьбе Мадуро 26 17.04.2026, 19:56

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Фото: Getty Images

Украина предупредила о последствиях участия в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о докладе, который сделал ему главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. При этом он отметил, что россияне пытаются «провести перегруппировку сил — наиболее вероятно, с целью компенсировать дефицит личного состава». В связи с этим возникает и белорусский аспект.

«В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил.

По данным разведки, на границе Беларуси происходит строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь.

Поручил через соответствующие каналы предостеречь фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Беларуси от ошибок», — заявил Зеленский.

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