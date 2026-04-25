В Беларуси подорожают такси и маршрутки 4 25.04.2026, 18:53

2,936

Что несет изменение правил для перевозчиков?

В Беларуси снова ужесточили требования к нерегулярным пассажирским перевозкам. Это касается в том числе такси и тех маршруток, которые не ездят по определенному маршруту и расписанию. В результате перевозки подорожают, передает «Белсат».

Больше бумажек, чтобы попасть в реестр перевозчиков

Указ «Об автомобильных перевозках пассажиров в нерегулярном сообщении» 22 апреля подписал Лукашенко. Им вносится ряд изменений, связанных с «Реестром автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». Нововведения вступают в силу через полгода.

Без включения в этот реестр нерегулярные перевозчики не могут работать в Беларуси. Согласно нововведениям, попасть в реестр станет сложнее, а вот оказаться выключенным – проще. При этом включение в реестр стоит денег.

Согласно правилам, которые были введены в 2024 году, чтобы попасть в реестр, нужно предоставить пакет документов о транспортных средствах, водителях, перевозчике, диспетчере и так далее. Новым указом список требований увеличивается – необходимы еще сведения о периодах эксплуатации транспортных средств и работе водителей. Кроме того, власти хотят собирать и оперативные сведения о работе перевозчиков – сведения о приеме и передаче заказов.

Налоговая влияет еще больше на статус в реестре

У госорганов стало больше оснований отказать перевозчику во включении в реестр. Раньше туда могли не включить, если транспорт или водители не соответствуют требованиям. Например, нет техосмотра или водитель не может пройти медкомиссию.

Сейчас в реестр не включать и в тех случаях, когда перевозчик находится в процессе ликвидации. Если перевозчик ликвидируется и уже есть в реестре, то актуализировать данные он тоже не сможет.

Из реестра могут исключить. Причин для этого и так было достаточно много, например, работа водителя без медобследования, перевозка пассажиров на неисправных машинах, подача недостоверных сведений в налоговую и так далее.

Ранее также исключали из реестра за неуплату налогов на сумму более 1000 базовых величин, если задолженность не погашена в течение двух месяцев. Теперь будут исключать в том числе, если такой долг есть у ФСЗН.

Кроме того, новый указ требует исключения из реестра, если:

- компания не предоставила в ФСЗН документы индивидуального учета водителей;

- не переданы в налоговые органы дополнительные документы, информация и пояснения, не внесены исправления в налоговую декларацию и документы, не передано налоговая декларация после уведомления от налоговой;

- в реестр поданы недостоверные сведения;

- компания включена в реестр, но не работает и не платит налоги.

В случае каких-то нарушений или недостатков водителя или автомобиль могут «заблокировать» в реестре, то есть какое-то время они не могут быть привлечены к работе. Тогда, по новым правилам, ни один перевозчик не может работать с этим водителем или использовать «заблокированную» машину.

Постоянный контроль поездок

В Беларуси от перевозчиков уже требуют, чтобы они использовали информационные системы и ресурсы (сайты, приложения, платформы для заказа поездок и так далее), которые размещены на серверах в Беларуси и зарегистрированы там.

Сейчас к этому добавилось требование использовать только беларусские телефонные номера и средства электросвязи, которые находятся и зарегистрированы в Беларуси. Работа с другими ресурсами запрещается.

Кроме того, фактически вводится постоянный цифровой мониторинг бизнеса. Перевозчикам предстоит вести учет заказов (выполненных и невыполненных), а также передавать эти данные в реестр каждый месяц – до 10 числа.

На кого указ не распространяется

Ранее требования по работе в реестре не распространялось на международные автомобильные перевозки пассажиров. Сейчас они не обязательны и для перевозок в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций, поездок, связанных с работой исполкомов и их структур, учреждений образования, центров по обеспечению деятельности бюджетных организаций, а также специализированных транспортных организаций. Эти нововведения работают сразу после публикации указа, а не через полгода.

Вероятно, что стоимость на услуги перевозчиков вырастет из-за дополнительных затрат на соблюдение всех правил.

«Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении» работает в Беларуси с августа 2024 года. До 1 ноября 2024 года попасть в реестр можно было бесплатно. Теперь за включение в базу одного водителя придется заплатить одну базовую величину, за каждое транспортное средство – две, а за каждого диспетчера – сто базовых.

Введение реестра существенно зарегулировало деятельность перевозчиков.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com