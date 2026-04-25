25 апреля 2026, суббота, 22:39
Группа Irdorath представила в Варшаве альбом и книгу: фоторепортаж

  25.04.2026, 20:16
Группа Irdorath представила в Варшаве альбом и книгу: фоторепортаж
Фото: Charter97.org

Они были созданы в белорусской колонии.

В пятницу, 24 апреля, белорусская pagan-folk-группа Irdorath выступила в Варшаве в клубе Proxima.

Группа вернулась с масштабной аудио-литературно-художественной премьерой: новым альбомом и книгой Bestiarium (ее можно было купить на концерте) — первая крупная работа коллектива после политического заключения и возобновления творческой деятельности в эмиграции.

Сайт Charter97.org подготовил фоторепортаж с концерта.

Презентационные концерты Bestiarium пройдут также в Познани, Кракове и Берлине. На этих концертах группу поддержит польский фолк-дуэт Furda. Дополнительные концерты пройдут в Праге и Брно, где Irdorath выступят в качестве специальных гостей чешской группы Deloraine.

География и даты тура:

25 апреля — Познань, 2 Progi

26 апреля — Берлин, Maschinenhaus

28 апреля — Прага, Archa Plus

30 апреля — Брно, Sono Centrum

1 мая — Краков, Zaścianek

Билеты можно приобрести по ссылке.

