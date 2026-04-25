Группа Irdorath представила в Варшаве альбом и книгу: фоторепортаж

Группа Irdorath представила в Варшаве альбом и книгу: фоторепортаж1
- 25.04.2026, 20:16
Они были созданы в белорусской колонии.
В пятницу, 24 апреля, белорусская pagan-folk-группа Irdorath выступила в Варшаве в клубе Proxima.
Группа вернулась с масштабной аудио-литературно-художественной премьерой: новым альбомом и книгой Bestiarium (ее можно было купить на концерте) — первая крупная работа коллектива после политического заключения и возобновления творческой деятельности в эмиграции.
Сайт Charter97.org подготовил фоторепортаж с концерта.
Презентационные концерты Bestiarium пройдут также в Познани, Кракове и Берлине. На этих концертах группу поддержит польский фолк-дуэт Furda. Дополнительные концерты пройдут в Праге и Брно, где Irdorath выступят в качестве специальных гостей чешской группы Deloraine.
География и даты тура:
25 апреля — Познань, 2 Progi
26 апреля — Берлин, Maschinenhaus
28 апреля — Прага, Archa Plus
30 апреля — Брно, Sono Centrum
1 мая — Краков, Zaścianek
Билеты можно приобрести по ссылке.