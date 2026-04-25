СМИ: США копируют украинскую стратегию войны 1 25.04.2026, 21:05

Несмотря на собственные разработки, США вынуждены ориентироваться на украинский опыт.

Армия США планирует активную интеграцию наземных роботизированных комплексов (НРК) для выполнения логистических миссий и эвакуации раненых, опираясь на опыт Украины. Об этом сообщает издание Defense News (перевод - «Униан») со ссылкой на систему онлайн-закупок платформы SAM.

Как отмечается в материале, Пентагон уже объявил о начале реализации коммерческих проектов, установив сжатые сроки подачи заявок – до 28 апреля.

Согласно информации из источника, причиной такой спешки стало изменение характера войны, где привычные методы снабжения больше не работают.

В армии США прямо указывают на то, что перемещения на линии фронта стали крайне опасными из-за насыщенности дронами. По мнению военных экспертов, это «ставит под сомнение способность командиров пополнять запасы подразделений и эвакуировать раненых» традиционными средствами.

По имеющимся данным, новые роботы должны выполнять две ключевые задачи:

Доставка грузов для пехотного стрелкового взвода и штаба роты.

Эвакуация раненых (не менее двух человек одновременно) к точкам сбора.

Среди технических требований к НРК – высокая проходимость, возможность быстрой перенастройки и опция действовать полностью автономно. При этом, как говорится в материале, американцы стремятся сделать эти комплексы массовыми, хотя ранее на Западе часто допускали ошибки, создавая слишком дорогие «единичные» экземпляры.

Стоит отметить, что, несмотря на собственные разработки, США вынуждены ориентироваться на украинский опыт. Как отмечает Defense Express, только за март 2026 года ВСУ выполнили более 9000 миссий с помощью роботов.

«Именно украинский опыт демонстрирует важные концептуальные моменты применения НРК на поле боя и доказывает их критическую необходимость», – подчеркивает СМИ.

